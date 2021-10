A Cuneo "8 marzo è tutto l'anno": ogni mese un appuntamento su cui riflettere e confrontarsi

Proseguono gli appuntamenti di “8 marzo è tutto l’anno”, rassegna ideata e organizzata dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo, nata durante l’emergenza sanitaria per non fermarsi e continuare a parlare tematiche di pari opportunità (e non solo), non limitandosi al mese di marzo, ma occupandosene tutto l’anno, con una visione di insieme e un tema specifico per ogni mese.



Per il mese di ottobre è in programma il webinar “Cuneo in campo contro le discriminazioni”, previsto venerdì 22 ottobre alle ore 17.30. Il convegno tratta di sport e pari e opportunità, sport e diritti, sport come luogo di interazione in cui i campi da gioco possono trasformarsi in cornici di inclusione o esclusione.



Lo sport può collegare le persone, migliorarne l’esistenza, sconfiggere stereotipi, ma anche essere portatore di pratiche discriminatorie. Si parla di discriminazioni a tuttotondo, dal genere all’origine etnica, passando attraverso orientamento sessuale e abilismo.



Tra i relatori sarà presente l’olimpionica e attivita testimonial Assist (associazione Nazionale Atlete) Antonella Bellutti, due volte campionessa olimpica, già membro della Giunta nazionale CONI e prima donna candidata alla Presidenza del massimo organo sportivo italiano; il campione paralimpico Diego Colombari; il direttore regionale di Special Olympics Italia Carlo Cremonte; Marco Arlati, referente nazionale di Arcigay per la materia sportiva e Tommaso Pozzato, presidente della Onlus Balon Mundial.



Una squadra di altissimo livello per conoscere il fenomeno sportivo in una luce nuova, quale leva sociale fondamentale per un mondo più inclusivo.



Il convegno sarà anche l’occasione per presentare la nascitura Carta delle parità nello Sport della Città di Cuneo, che punta a promuovere la pari accessibilità a tutti gli sport sin dall’infanzia, senza stereotipi e il contrasto a qualsiasi forma di discriminazione, di disagio e di violenza nelle attività sportive.



Il webinar è organizzato e promosso dal Nodo contro le discriminazione e dall’ufficio Pari Opportunità, in collaborazione con l’ufficio Sport della Città di Cuneo.



Per coloro che fossero interessati alla partecipazione è necessario iscriversi attraverso il seguente link: https://zoom.us/webinar/register/9316337088509/WN_rZA4xDS1SoKjRRTePs6S6A. Il webinar sarà visibile anche in diretta alla pagina fb della Città di Cuneo https://www.facebook.com/ComunediCuneo.