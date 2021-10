Alla Fiera Internazionale del Tartufo d'Alba protagonista il Prosciutto Crudo di Cuneo

C'è anche il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop tra i protagonisti della 91ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Il primo dei nove weekend in programma ha evidenziato un grandissimo successo di visitatori e tutti gli eventi proposti nell’ambito dell’Alba Truffle Show hanno registrato il sold out, peraltro con una partecipazione, in prevalenza, di pubblico straniero.

Il Prosciutto Crudo di Cuneo Dop è nuovamente al centro degli aperitivi che introducono i “Foodies Moments” (cooking show di altissimo livello), insieme alle bollicine dell’Alta Langa.

Nel prossimo weekend di Fiera – sabato 16 e domenica 17 ottobre – i “Foodies Moments” in sala Beppe Fenoglio vedranno protagonisti Pasquale Laera (Ristorante Borgo Sant’Anna), Giancarlo Morelli (Pomiroeu), Maria Fernanda Buzzeta (Scuola Gastronomica di Manabì) e Riccardo Bassetti (Il Porticciolo), chef di altissimo livello, che delizieranno i palati dei fortunati presenti.

“Foodies Moments” della Fiera del Tartufo Bianco d’Alba sono appuntamenti su prenotazione e a pagamento dedicati ai consumatori gourmet in cui scoprire le migliori combinazioni tra la cucina d’eccellenza e il Tartufo Bianco d’Alba. Cooking show di altissimo livello che permettono di scoprire i segreti dei più quotati chef nazionali e internazionali che, per l’occasione, votano il loro estro a piatti cuciti su misura per “l’oro bianco” delle Langhe.

Per prenotare la partecipazione al Foodies Moment basta andare sul sito della fiera: www.fieradeltartufo.org/alba-truffle-show.