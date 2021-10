Apre “Alba Truffle Bimbi” per sensibilizzare i più piccoli su ambiente, biodiversità e cucina

È aperto a Palazzo Mostre e Congressi “Alba Truffle Bimbi”, il format per i bambini della fascia 3-12 anni, con giochi didattici sul tema dell’ambiente e sui rudimenti della preparazione degli alimenti.

All’apertura dello spazio, la prima domenica di Fiera, erano presenti per il Comune di Alba l’Assessore alle Politiche Familiari e ai Servizi sociali Elisa Boschiazzo e l’Assessore al Turismo Emanuele Bolla, oltre al Presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena, al direttore Stefano Mosca e a Renato Priolo, organizzatore e promotore dell’iniziativa.

Tutti insieme hanno trascorso del tempo per giocare con i bambini seduti ai tavolini riccamente imbanditi con i giochi educativi di legno e stoffa.

“Alba Truffle Bimbi è un interessante contenitore culturale dove si propongono ai bambini attività che vanno ben oltre al divertimento, ma che contribuiscono a far crescere anche la consapevolezza delle nuove generazioni sull’importanza dei temi ambientali e di rispetto della natura – dicono gli Assessori Boschiazzo e Bolla. Ringraziamo l’associazione Sinergia Outdoor e Renato Priolo per il grande lavoro svolto e per la disponibilità a sviluppare insieme al Comune progetti strategici per la formazione dei bambini su temi come quelli dell’ambiente, della biodiversità e della cucina. Nelle prossime settimane lanceremo insieme la nuova stagione di ORTOgrafia, un progetto che ha riscosso grande successo nell’estate e che siamo pronti a riproporre”.

Alba Truffle Bimbi è aperto su prenotazione, info su www.fieradeltartufo.org