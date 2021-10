Fred dopo un anno in famiglia, è rimasto da solo

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Fred e Neve.



Fred è un bellissimo e buonissimo cagnolino di 10 kg., di circa 1 anno. Ha vissuto finora in famiglia, ma è alla ricerca di una nuova casa. La cosa importante per lui sarebbe trovare al più presto una famiglia che voglia offrirgli l’affetto e le cure che merita e che, improvvisamente, gli sono venute a mancare.



Neve è un maschietto stupendo e dolcissimo. Che altro possiamo dire su questo gattino? Nulla che non si veda già dalla foto. Cerchiamo per lui adozione in casa con balconi in sicurezza.



Per informazioni e adozioni: Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero