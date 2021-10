Motori: BRC Racing Team a caccia di punti importanti nella Race of France

BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse ha ottenuto una vittoria netta in Gara 2 in Repubblica Ceca lo scorso weekend, con Norbert Michelisz che ha portato la sua Hyundai Elantra N TCR sul gradino più alto del podio. Il suo compagno di squadra Gabriele Tarquini ha concluso la prima gara in decima posizione, ma è stato eliminato da un’altra vettura nel primo giro della seconda gara.

La squadra spera di sfruttare lo slancio vincente del precedente round per continuare a combattere in testa alla gara a Pau-Arnos. L’obiettivo principale è continuare a conquistare punti importanti per scalare la classifica del campionato, in cui il team è attualmente sesto, mentre nella classifica piloti Michelisz e Tarquini sono rispettivamente undicesimo e quattordicesimo.

La Race of France è il secondo nuovo evento consecutivo del rinnovato calendario WTCR 2021, e sarà la prima volta che una serie FIA correrà sul circuito di Pau-Arnos. Con una lunghezza di 3030 metri, la pista presenta per i piloti solo sette curve da affrontare. Senza squadre che vantano una precedente esperienza sul circuito, le due sessioni di prove libere avranno un ruolo cruciale.

La Race of France inizia sabato 16 ottobre con due sessioni di libere, seguite dalle qualifiche che determineranno la griglia di partenza di Gara 2 (21 giri) con la top ten inversa in Gara 1 (18 giri).

Il Team Principal di BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Gabriele Rizzo dichiara: “L’intero team è ancora euforico per la vittoria dello scorso fine settimana, ma sappiamo che c’è ancora del lavoro da fare per assicurarci di mantenere risultati positivi. Non è stato facile vincere la gara in Repubblica Ceca e affronteremo una sfida simile alla Race of France avventurandoci verso l’ignoto a Pau-Arnos. Siamo motivati nel portare a casa buoni risultati. Abbiamo solo bisogno di massimizzare ogni sessione per assicurarci di sfruttare tutto il potenziale della Hyundai Elantra N TCR”.

Gabriele Tarquini commenta: “Il circuito di Pau-Arnos è un’altra pista nuova per me! Ho guardato alcuni video per cercare di conoscere il tracciato, ma ancora una volta le prove libere saranno molto importanti per prendere confidenza e fare una buona qualifica. È difficile avere aspettative in un weekend su un circuito del tutto nuovo, ma credo che abbiamo un pacchetto forte con la Hyundai Elantra N TCR che ci permetterà di combattere in Francia”.

Norbert Michelisz aggiunge: “Sono impaziente di correre la Race of France e fare esperienza su un circuito nuovo. Lo scorso fine settimana siamo stati in grado di metterci al passo abbastanza rapidamente con una pista del tutto nuova, e siamo riusciti ad ottenere la pole con la Hyundai Elantra N TCR. Il nostro obiettivo è tentare di ripetere la prestazione a Pau-Arnos e sfidare i primi del gruppo nelle qualifiche e nelle gare per assicurarci di accumulare più punti possibili per la classifica”.