Volley femminile B2: Granda Volley Academy pronta per l'esordio in campionato

Dopo l’abbraccio del pubblico riservato alla Serie A1, andato in scena al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta, anche la rinnovata palestra Ex Media 4 si prepara a riaprire i battenti in vista di un altro importante esordio.

La squadra di punta del settore giovanile della Granda Volley Academy è pronta a scendere in campo: sabato 16 ottobre, alle ore 20.30, riflettori accesi per la Serie B2 di coach Liano Petrelli.

Una compagine profondamente rinnovata, con innesti provenienti da tutta Italia in piena linea con il progetto di crescita di talenti: dalla solida maggioranza basata su giovani giocatrici cuneesi, agli innesti di presenze liguri, marchigiane e calabresi.

«Finalmente un campionato ‘normale’ - dichiara Liano Petrelli, responsabile tecnico della Granda Volley Academy - che affronteremo con un gruppo integralmente Under 18. Abbiamo ulteriormente diminuite l’età media delle atlete e schiereremo tre schiacciatori in campo, con automatismi da verificare di partita in partita. Crescere sarà l’obiettivo centrale in una stagione che di presenta impegnativa, soprattutto per quelle ragazze che lo scorso anno non sono riuscite a fare attività al 100%. Abbiamo bisogno di vivere emozioni, belle o brutte che siano: dobbiamo ritrovare l’adrenalina! C’è tanta voglia di far bene».

ROSTER

1 Alessia Andreetto, 3 Chiara Fabbrini, 4 Irene Mangano, 5 Celeste Sposetti, 6 Lucrezia D’Annibale, 7 Rebecca Scialanca, 10 Alessandra Montabone, 11 Beatrice Battistino, 12 Carola Giuliano, 13 Camilla Basso, 15 Gaia Ulligini, 16 Anna Testa, 17 Giada Cattaneo.

STAFF TECNICO

Coach Liano Petrelli, vice coach Sfefano Cavallera, assistente allenatore Francesco Lingua, dirigente accompagnatore Giovanni Ulligini

CALENDARIO - Serie B2 girone A - andata

Prima giornata - 16 ottobre 2021, ore 20.30 a Cuneo

CUNEO GRANDA VOLLEY - REALE MUTUA CHIERI76

Seconda giornata - 23 ottobre 2021, ore 21.00 a Cambiano

IN VOLLEY FIORENTINI - CUNEO GRANDA VOLLEY

Terza giornata - 30 ottobre 2021, ore 20.30 a Savigliano

VBC OFFICINE SAVIGLIANO - CUNEO GRANDA VOLLEY

Quarta giornata - 6 novembre 2021, ore 20.30 a Cuneo

CUNEO GRANDA VOLLEY - ASCOT LABORMET2 TO PLAY

Quinta giornata - 13 novembre 2021, ore 20.30 a Novara

DIREMA-PIZZA CLUB - CUNEO GRANDA VOLLEY

Sesta giornata - 20 novembre 2021, ore 20.30 a Cuneo

CUNEO GRANDA VOLLEY - MV IMP.BZZ PIOSSASCO

Settima giornata - 27 novembre 2021, ore 20.30 a Casale Monferrato

EUROMAC MIX CASALE - CUNEO GRANDA VOLLEY

Ottava giornata - 4 dicembre 2021, ore 20.30 a Cuneo

CUNEO GRANDA VOLLEY - L’ALBA VOLLEY

Nona giornata - 11 dicembre 2021, ore 21.00 a Genova

NORMAC AVB GENOVA - CUNEO GRANDA VOLLEY

Decima giornata - 18 dicembre 2021, ore 20.30 a Cuneo

CUNEO GRANDA VOLLEY - SERTECO V.SCHOOL GENOVA

Undicesima giornata - 9 gennaio 2022 RIPOSA: CUNEO GRANDA VOLLEY