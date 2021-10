I medici di Saluzzo: "Grazie al Comune e a chi ci ha aiutati nelle vaccinazioni anti Covid al Foro Boario"

Con profonda gratitudine e riconoscenza vorremmo far giungere il nostro sincero ringraziamento al nostro sindaco (Mauro Calderoni:ndr) e all' Amministrazione comunale di Saluzzo, come sempre attenti e disponibili, e a tutte le persone che ci hanno offerto la loro preziosa collaborazione ed il loro tempo nel pianificare ed attuare le sedute vaccinali anti Covid presso il Foro Boario.

Senza l'aiuto delle organizzazioni di volontariato, della Fondazione Cassa di Risparmio, e di ogni singolo non ci sarebbe stato possibile infatti attivare la logistica necessaria per gestire in sicurezza la vaccinazione di un così grande numero di persone (una discreta parte dei circa 6500 assistiti vaccinati dai Medici di Medicina Generale in tutto il Distretto di Saluzzo) nè avremmo potuto portare a termine un simile impegno da soli nei nostri studi.

Collaboratrici eccezionali, puntuali e preparate sono state le infermiere, (una parte delle quali reclutate dall'Officina delle Idee) perfette nella gestione delle dosi di vaccino e nella vicinanza alle persone; efficienti, attenti e cortesi tutti coloro i quali si sono impegnati ad avvisare i cittadini ed a organizzarne l'accesso (volontari AVIS, Il Fiore della vita e LILT), rassicuranti e disponibili i volontari della Croce Verde che hanno contribuito a fugare paure e tensioni.

Orgogliosi per essere riusciti a creare insieme un percorso condiviso ed agile rinnoviamo a tutti il nostro grazie, certi che l'unione delle risorse e delle energie è carta vincente anche in sanità ,per lavorare in favore della pubblica salute con professionalità, decisione, coordinazione e reciproca soddisfazione.

A nome dei medici saluzzesi aderenti alla campagna di vaccinazione, firmano i referenti delle equipes territoriali: il dottor Angelo Barbero e il dottor Silvio Bonati.