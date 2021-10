A Savigliano la finalissima del 42° campionato provinciale di bocce "Tancredi Dotta Rosso"

Si è svolta sabato 9 ottobre presso il Circolo Us Acli “Asd bocciofila saviglianese” di Viale Gozzano, la finalissima del 42° Campionato provinciale di bocce Us Acli “Tancredi Dotta Rosso” e del campionato di petanque “US Acli” maschile e femminile.

Il presidente provinciale Acli, Elio Lingua, ha fatto i complimenti alle donne e uomini che hanno partecipato al trofeo intitolato a Tancredi Dotta Rosso, ricordando che è stato tra i fondatori delle Acli, sindaco di Cuneo oltre che assessore provinciale, del quale ricorrono quest'anno i cento anni dalla nascita. Inoltre ha portato il saluto e i ringraziamenti della famiglia e in particolare della figlia Paola, che non ha potuto partecipare per motivi personali. Inoltre ha ricordato come questa manifestazione sportiva abbia rappresentato un momento importante per la ripresa della socialità e ha ringraziato l'Us Acli e tutte le autorità presenti: il sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio; l’assessore allo sport, Paolo Tesio; il referente nazionale Fib, Michele Bersezio; il vice presidente regionale Us Acli, Fausto Costero; il presidente provinciale Us Acli Cuneo, Attilio Degioanni e il vice, Franco Via; il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Savigliano, Sergio Soave e il comandante della Polizia municipale, Rocco Martino, oltre al presidente della bocciofila saviglianese Roberto Barale.

“E’ stata una manifestazione molto partecipata - ha detto con soddisfazione il presidente provinciale Us Acli Cuneo, Attilio Degioanni - in cui oltre 500 soci si sono confrontati nelle qualificazioni iniziate a fine agosto, per promuovere le 10 migliori coppie che si sono affrontate nella finalissima. La manifestazione rientra anche nella 4° edizione della “Giornata nazionale dello sport” promossa dall’Us Acli nazionale, che coinvolge 16 regioni con più di 60 eventi in tutta Italia”.

A tutti i giocatori sono state date le magliette celebrative e al presidente della bocciofila saviglianese, Roberto Barale, è stato consegnato il gagliardetto della manifestazione.

Ed ecco i risultati della gara.

Campionato provinciale di bocce volo Us Acli “Tancredi Dotta Rosso”: 1° posto Asd Bocciofila Centallese: Ilario Verano e Bruno Martina; 2° posto Asd Bocciofila Vottignasco: Paolo Concordano e Lovera Elvio; 3° posto, coppie a pari merito: Asd Bocciofila “Beccaria” di Scarnafigi, Martina e Lanfranco e Asd “Tre Valli” Villanova Mondovì, Cagnazzi e Galleano.

Per quanto riguarda invece il trofeo Us Acli petanque maschile, si è classificata al 1° posto la coppia “Auxilum Saluzzo”, Roberto Garnero e Pier Giorgio Pons; al 2° posto la coppia della “Tre valli” di Villanova Mondovì: Elio Gavotto e Giuseppe Ravera; terze, a pari merito, le coppie Bosio-Prato dell’Asd Bocciofila Buschese e Vailatti - Piramide del Circolo Acli di Sant’Albano Stura.

Per il trofeo Us Acli petanque femminile, al 1° posto l’Asd “San Bernardo” di Cervasca con Anna Galiotti e Erika Massucco (madre e figlia) e al 2° posto l’Asd Bocciofila bovesana con le sorelle Gemma e Vilma Bonelli.