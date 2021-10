Boves: Mondovì Sub e le prove gratuite nella piscina Aqvatica

In attesa dell’apertura dei corsi, in programma martedì 19 ottobre prossimo, alle 20,30, presso la piscina Aqvatica di Boves, Mondovì Sub invita tutti ad una prova in acqua, completamente gratuita, a margine della quale si potranno avere tutte le informazioni sulle attività della nascente stagione agonistica.



Sarà sufficiente presentarsi all’ingresso della piscina Aqvatica, a Boves, in via Borgo San Dalmazzo 41, sabato 16 ottobre, dalle 14 alle 15, con il necessario per l’ingresso in vasca (costume, cuffia, ciabatte, occhialini, accappatoio), dove un gruppo di istruttori di immersione con autorespiratore accompagnerà gli interessati in un percorso subacqueo con le bombole, mentre gli istruttori di apnea faranno provare le tecniche di base per la permanenza in acqua senza respiro.



Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni ci si può rivolgere al numero telefonico 3473588148, oppure sono attivi il sito internet www.mondovisub.it, la pagina facebook @mondovisub e la casella di posta elettronica info@mondovisub.it.