Gara di pesca alla trota gigante al lago Olmo di Fossano

Domenica 10 ottobre, presso il lago Olmi di Fossano si è svolta la gara di pesca alla trota gigante, organizzata dall’Us Acli e dalle Acli provinciali di Cuneo, in collaborazione con l’Afp “Associazione pescatori fossanesi”.

I partecipanti sono stati 70 di cui 13 “pierini”, cioè bambini fino ai 13 anni. Sono stati premiati i primi 10 pescatori che hanno preso le trote più grandi, inoltre a tutti i “pierini” sono stati consegnati dei gadget offerti dall’Us Acli e dalle Acli provinciali di Cuneo. La manifestazione rientra nell’ambito della 4° edizione della “Giornata nazionale dello sport” promossa dall'Us Acli nazionale.

Ai vincitori e a tutti i “pierini”, sono state date anche le maglie celebrative dell'evento; al presidente dell’Associazione pescatori fossanesi, Cesare Cravero, è stato offerto il gagliardetto. Hanno partecipato alla premiazione: il presidente Us Acli provinciali di Cuneo, Attilio Degioanni, (che ha ringraziato il presidente Cravero per la collaborazione nell'organizzazione dell'evento e per l'accoglienza e la grande disponibilità) e Giuseppe Vetrano, della sede zonale Acli di Fossano.