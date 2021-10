Il Cuneo Canoa in Friuli: Anna Bredy è terza nella categoria Allievi B

Lunga trasferta a Sacile (Pordenone) lo scorso fine settimana per gli atleti più giovani del Cuneo Canoa. In una gara nazionale di slalom sul fiume Livenza organizzata dal Canoa Club Sacile i sei canoisti cuneesi, accompagnati da Jean Claude Cuomo, hanno ben figurato, portando a casa risultati lusinghieri.

Anna Bredy è splendida terza nella categoria Allievi B (2009), mentre Sarah Ponzo sfiora il podio con un quarto posto nella categoria Cadetti A. I ragazzi invece accarezzano la vittoria nella categoria Allievi B con il secondo posto di Tobia Serra, seguito da Giovanni Tassone, ottavo, con due manche pulite senza penalità e da un Nicolò Nadelle (21°) in crescita continua. A completare i risultati dei canoisti cuneesi c’è il bell’ottavo posto nei Cadetti A di Tommaso Nadelle.

“Il viaggio è stato lungo – raccontano i ragazzi - ma fatto insieme agli amici in furgone è stato divertente così come la serata di sabato con i canoisti degli altri club d’Italia. Peccato che la stagione delle gare stia per finire”.