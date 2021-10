Performance cheer sugli scudi

Alla Palestra Titans la stagione di performance cheer è iniziata con grande determinazione. Dopo il fantastico secondo posto ai Ficec Nationals dello scorso Giugno, il team agonistico Free Titans è tornato al lavoro ad inizio settembre e si sta preparando in vista del primo stage con la coach Danijela Nedelikovic, previsto tra poche settimane. La novità tecnica della stagione è stata l'introduzione di un allenamento aggiuntivo dedicato agli elementi acrobatici.

Nel frattempo, la proposta del performance cheer è stata allargata anche ai corsi propedeutici: il venerdì sono partite le lezioni di poms, dove già un nutrito gruppo di Tiny Free Titans sta frequentando con l'obiettivo di apprendere le tecniche e preparare una coreografia di squadra da presentare nel prosieguo della stagione.

La novità assoluta è però la proposta di un nuovo programma acrobatico finalizzato al performance cheer, attivo il Lunedì alle ore 17:00: organizzato sempre con la formula di un corso, può essere visto come complementare alla lezione di poms, oppure come attività fine a se stessa, per un approccio graduale e divertente alla disciplina.

Nuove ballerine si stanno preparando ad entrare nel team, la voglia di performance cheer cresce sempre di più alla Palestra Titans.