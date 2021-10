A Cuneo i "no green pass" ancora in piazza. Annunciati proteste e presidi ad oltranza

Scatta l'obbligo del green pass per accedere al posto di lavoro. E continuano le proteste.

In circa 200 si sono ritrovati in piazza della Costituzione a Cuneo. Hanno promesso battaglia, non arretreranno di un millimetro rispetto ad una misura che considerano aberrante e antidemocratica. Un ricatto sociale.

Tra loro camionisti, operai, autonomi, sanitari, commesse, pensionati, insegnanti, dipendenti della pubblica amministrazione.

Tante anime, tante estrazioni sociali, culturali, politiche.

Un'unica cosa li lega: la ribellione al certificato verde.

"Tra noi c'è gente vaccinata e gente che non lo è, c'è chi si vaccinerà e chi non si vaccinerà. Non è questo il punto, perché qui siamo tutti dalla stessa parte, contro questa cosa scellerata che è il green pass! Stiamo tutti uniti, poi domani torneremo a separarci e ad avere idee diverse, ma oggi la battaglia ci vede tutti insieme per uno stesso scopo", ha detto Beppe Lauria, tra i promotori della manifestazione e del Coordinamento provinciale. Tante le voci, tante le esperienze raccontate. Tanti quelli che non si presenteranno al lavoro. E le azioni di protesta non si fermano. Davanti alla Michelin di Cuneo sono previsti dei presidi alle 5 della mattina, alle 13 e alle 19, nel momento dei cambi turno. Potrebbe essere superiore al 10% la forza lavoro non vaccinata all'interno dell'azienda. Per la piazza la percentuale si avvicinerebbe al 30. Davanti alla Prefettura, dalle 9, protesteranno i vigili del fuoco, i sanitari e altre categorie di lavoratori. E qualcuno è pronto a raggiungere Ventimiglia, dove potrebbero venire messe in atto azioni di blocco dei mezzi sulla frontiera con la Francia.