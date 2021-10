Busca: l'assessore Bressi illustra i tanti cantieri nell'area dello sport (VIDEO e GALLERY)

Dovrebbe diventare operativo nel corso del nuovo anno il bar stadio degli impianti sportivi della città di Busca: ad annunciarlo l'assessore a sport, ambiente e politiche del lavoro Diego Bressi.

Ma questo non è l'unico cantiere in dirittura d'arrivo per quanto riguarda l'area degli impianti buschesi - la stessa che ospita, sicuramente per l'intero anno scolastico anche i moduli-classe provvisori in vista della costruzione del nuovo polo scoalstico - : lavori toccano infatti anche il bocciodromo e il campo in erba sintetica che, nel prossimo consiglio comunale, dovrebbe ricevere un finanziamento definitivo.

"La carne al fuoco è davvero tanta - assicura Bressi, annunciando anche con orgoglio il raggiungimento della città della soglia del 70% nella raccolta differenziata - , puntiamo a ridare le giuste dimensioni allo sport buschese".