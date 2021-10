Ecco come sarà composta la nuova giunta del comune di Dronero a guida Astesano

È stato fissato per martedì 19 ottobre, alle ore 21, il primo consiglio comunale. Per Mauro Astesano, nuovo sindaco di Dronero, e per la sua squadra sarà la prima di una lunga serie di assemblee, alla guida della città alle porte della Valle Maira.

Guardando ai risultati delle elezioni, sono stati nominati assessore le 4 persone della lista che hanno ricevuto più voti. Ognuno si occuperà di una specifica Area e determinati servizi.

Vicesindaco ed assessore sarà Mauro Arnaudo (294 voti). A lui, con delega delle funzioni relative all’Area “Dronero da vivere”, sono stati affidati i seguenti uffici e servizi: ambiente e mobilità, sport e tempo libero, manifestazioni, sicurezza, protezione civile, decoro e arredo urbano, verde pubblico, rifiuti, canali irrigui, informatizzazione e associazioni ed enti di settore.

Nominata assessore Maria Grazia Gerbaudo (182 voti). Con delega delle funzioni relative all’Area “Dronero che sostiene”, l'incarico a lei affidato riguarda i seguenti uffici e servizi: Sanità, assistenza, politiche sociali, politiche per le famiglie, associazioni ed enti di settore.

Marica Bima (157 voti) con delega delle funzioni relative all’Area “Dronero che produce” sarà assessore a: industria, artigianato, agricoltura, commercio, sviluppo, lavoro e innovazione, rapporti con le frazioni, associazioni ed enti di settore.

Carlo Giordano (128 voti) nominato assessore con delega delle funzioni relative all’Area “Dronero: Sapere e cultura”, sono stati affidati i seguenti uffici e servizi: istruzione, cultura, politiche di integrazione, politiche giovanili, associazioni ed enti di settore.