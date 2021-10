Frabosa Sottana: terminati i lavori di abbattimento di due abeti e la pulizia del cedro con la squadra forestale della Regione Piemonte

"Oltre ad una crescita irregolare l'abete bianco risultava troppo esile per l'altezza ottenuta, tanto da diventare pericoloso" - spiegano dall'amministrazione comunale - "mentre l'abete rosso presentava una lesione troppo profonda e grave nel tronco che comprometteva una crescita rigogliosa. Entrambe le situazioni, documentate tramite VTO, hanno reso necessario l'intervento".

Il taglio degli alberi si è reso necessario per questioni di sicurezza e per le condizioni di salute delle piante.

Per quanto riguarda il cedro invece, gli operatori hanno provveduto al taglio e pulizia delle ramaglie secche o superflue così da farlo crescere nel miglior modo possibile.

Il lavoro è stato effettuato in sinergia tra i dipendenti comunali, la polizia locale del Comune di Frabosa Sottana e il corpo forestale della Regione Piemonte.

"Non resta che porgere un sentito ringraziamento a tutte le persone che si sono adoperate in questi due giorni" - concludono dal municipio - "i cantonieri, gli uffici comunali, la polizia locale ma soprattutto alla squadra forestale della regione Piemonte che ha coordinato e svolto in tempi celeri tale operazione".