Nella palestrina delle scuole, per allenare il corpo e la mente, arti marziali a San Rocco Castagnaretta

Sono ripartiti alla grande nella palestrina di San Rocco Castagnaretta presso le scuole, i corsi di Ju Jitsu e tecniche di difesa a cura di Sakura San Paolo Cuneo. Gli spazi sono stati riqualificati da poco con i lavori grazie all’interessamento degli assessorati comunali ed al proficuo lavoro del geom. Roberto Pessione a cui vanno i ringraziamenti della società.

I Maestri Luciano Manassero ed Edoardo Gelli attendono tutti i martedì bambine e bambini dalle ore 18 alle 19,30 in via Aisone per le lezioni di prova in tutta sicurezza anticovid, di questa arte marziale per imparare tecniche di autodifesa, di controllo del corpo e della mente che aiutano anche a scuola e nelle prove della vita. Ecco che cosa scrive il famoso scrittore Gianrico Carofiglio nel suo libro “Della gentilezza e del coraggio” presentato a Scrittorincittà a Cuneo lo scorso anno a proposito di questa arte marziale:” Il principio fondamentale del Ju Jitsu è usare la forza dell’avversario per neutralizzare l’aggressione e così eliminare o ridurre la violenza del conflitto. Chi è cedevole supera le prove; chi è duro, rigido, prima o poi viene sconfitto e spezzato. Prima o poi troverà qualcuno più forte. Il segreto è la cedevolezza. Jitsu vuol dire arte; Ju vuol dire dolce cedevole, flessibile, gentile. La gentilezza è il più potente strumento per disinnescare le semplificazioni che portano all’autoritarismo e alla violenza. Più ci lasciamo dominare dall’ego nelle nostre transazioni interpersonali, e in particolare in quelle che hanno a che fare con la politica e il potere in generale, più incrementiamo e inaspriamo l’inevitabile conflitto, invece di disattivarlo”.

Per informazioni telefonare al numero 3355250939, mail sakura_jujitsu_cuneo@tiscali.it