E' morta Lucia Dutto, 98 anni, “La Granatina” di frazione Spinetta di Cuneo

Si è spenta a 98 anni Lucia Dutto, storica commerciante di frazione Spinetta di Cuneo. Con il marito Giuseppe Pellutié, sposato nel 1946, aveva aperto l'attività di Granatin (vendita di granaglie al minuto) poi ampliata e trasferita in via Savona a Cuneo con la nascita della “Agricolmarket”, insieme alla figlia Graziella e dal genero Piero Marchisio. Dieci anni fa la cessione.

Originaria di Bombonina, Lucia Dutto era un'ottima cuoca, amante dei fiori e della convivialità.

La ricorda la nipote Sara Marchisio, ex vicepresidente della Caritas di Cuneo: “Mia nonna era molto gioviale, una vera commerciante. Era capace di creare buone relazioni. Molti ancora la ricordano per il modo amichevole che aveva di fare. I clienti erano amici, andavano a pagare una volta all'anno e poi li invitava nel retrobottega per mangiare pane e salame e bere un bicchiere di vino insieme”.

Lucia aveva vissuto 71 anni con il marito Giuseppe, mancato tre anni fa. “Il loro è stato un matrimonio molto bello – ricorda ancora la nipote Sara Marchisio -. Erano due persone molto capaci di stare insieme e di volersi bene. Non li ho mai sentiti avere parole sgarbate di fronte a noi. Davvero unottimo esempio di coppia”.

Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 14 ottobre nel cortile dell'abitazione in via Torre Acceglio alle 19. I funerali saranno celebrati nella parrocchia di Spinetta venerdì 15 ottobre alle 14,30; seguirà la tumulazione nel cimitero di Spinetta