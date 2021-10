Roreto di Cherasco, auto si schianta contro mietitrebbia lungo la Statale 231

Non avrebbe fortunatamente provocato più gravi conseguenze l’incidente verificatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 ottobre, nel centro di Cherasco, dove giunta all’altezza dell’incrocio con via Piave, una Ford che stava percorrendo la Statale 231 ha tamponato una mietitrebbia in transito sulla stessa trafficata arteria, andando a incastrarsi con una ruota nella parte posteriore del mezzo agricolo.



La donna alla guida dell’auto è stata soccorsa da un’équipe dell’emergenza sanitaria del 118, che ha provveduto a trasportarla in ospedale per accertamenti.



Sul posto sono anche presenti i Vigili del Fuoco partiti dal Distaccamento di Alba per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.