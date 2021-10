Buste per ogni tipo di spedizione

Formato buste

Uno degli accessori indispensabili per il lavoro di ufficio sono senza dubbio le buste. Sono utili per la corrispondenza, come pure per inserirvi all’interno documenti da consegnare a mano.

Le buste si differenziano tra loro per il formato e per le dimensioni, oltre che per il tipo di carta e per il colore.

Il formato delle buste è importante in quanto in base ad esso possiamo distinguere tra i diversi tipi di buste.

Il formato C4 (22,9 x 32,4 cm) è ad esempio quello destinato a contenere il formato di un foglio A4 (21 x 29,7cm). Abbiamo poi il formato C5 (16,2 x 22,9cm) per i fogli A5 (un A4 piegato a metà), il C6 per un foglio A6.

In particolare si usano molto anche le buste di formato DL (11 x 22 cm) per un A4 che venga piegato in tre parti nel senso della larghezza. Questo formato è utilizzato particolarmente per gli scambi commerciali. Oggi viene usato molto anche il C5/6, leggermente più grande (11,4 x 22,9 cm).

Le buste commerciali sono dette così perché sono quelle utilizzate per corrispondenza amministrativa per gli uffici.

Vi sono diversi tipi di carta per le buste, ovvero carta di pura cellulosa, o carta riciclata, di diverso punto di bianco, e poi ci sono anche le buste colore avana, per pacchetti o documenti.

Per quanto riguarda invece buste non commerciali, possiamo trovare molte buste colorate di tutti i formati, per inviti, per auguri, per la corrispondenza privata.

Per la chiusura di tutte le buste per spedire comunicazioni aziendali è prevista già applicata sulla busta stessa una pratica e veloce chiusura autoadesiva con strip.

Le buste commerciali

Le buste commerciali hanno dimensioni come abbiamo visto di 11 x 22 cm. In Svizzera però ad esempio il formato di buste commerciali è diverso da quello italiano, ovvero le buste qui sono di formato C5.

Le dimensioni delle buste considerate standard dipendono dunque anche dal luogo o dal paese dove ci troviamo.

Spesso c’è anche la presenza di una finestra con pellicola trasparente attraverso la quale si può vedere l'indirizzo del destinatario stampato nella lettera all'interno (a volte ci sono anche buste con due finestre, una anche per l'indirizzo del mittente).

In questo caso non ci possono essere buste colorate di tutti i formati, dato che il formato commerciale non prevede colori diversi ma solo il bianco.

Le buste a sacco

Un tipo molto diffuso di buste sono quelle a sacco, ovvero di forma rettangolare con apertura su di un lato più corto.

Anche queste sono di diverso formato in modo da potere contenere comodamente documenti, fascicoli, atti e altro ancora, sia da spedire come da conservare.

https://www.mondoffice.com/buste_C1802.html

Troviamo anche buste a sacco imbottite, ovvero rivestite al loro interno di pluriball, adatte ad inviare piccoli oggetti o materiale delicato, dato che all’interno sono al sicuro e l’imballaggio è perfetto.

Le buste quadrate

Una forma non usuale e non professionale, ma utilizzata per auguri privati, è quella quadrata.

Un tipo di buste ideali per gli inviti sono quindi le buste quadrate.

Tra le buste colorate di tutti i formati infatti possiamo trovare anche queste. Si tratta di buste originali proprio perché la loro forma non è quella standard, e sono realizzate con tanti colori diversi.

Si usano molto per gli inviti ai compleanni o partecipazioni di matrimonio.

Ovviamente questo tipo di busta non va invece utilizzato per gli invii commerciali, e inoltre queste buste non sono mai dotate di finestra, proprio per tale motivo. Inoltre la loro chiusura non è a strip ma sulla parte anteriore che va chiusa si trova del materiale autocollante quando viene inumidito.

Possono anche essere tutte bianche ma con l’interno colorato, in vari colori.