Cos'è la danza terapia e a cosa serve

Esistono infinite tipologie di danza, ognuna caratterizzata da particolari movenze e passi coreografici caratteristici. Chi pratica danza lo fa per i più disparati motivi: c'è chi fin da subito punta a raggiungere livelli professionali e gareggiare a livello nazionale e internazionale in una determinata specialità, chi invece preferisce seguire un corso di ballo semplicemente per restare in movimento o per staccare dallo stress quotidiano.

La danza ha influssi incredibilmente positivi sullo stato psicofisico di chi la pratica: oltre alla componente fisica (ballare contribuisce senza dubbio a rimane in ottima forma), in questa disciplina c'è anche un’importante componente psicologica. Il ballo riesce infatti a donare un’incredibile serenità a chi la sceglie per rilassarsi, allentare l’ansia e distrarsi dai problemi quotidiani.

Questi due aspetti, insieme, fanno sì che il corpo e la mente restino costantemente in piena salute. Proprio seguendo la logica di questi concetti essenziali è nata una particolare tipologia di danza, chiamata danza terapia.

Cos'è la danza terapia

La danza terapia è conosciuta anche con diversi nomi. Alcuni la conoscono con l'acronimo DMT, che sta a significare danza movimento terapia, per altri è invece più familiare il termine danzamusicoterapia.

A prescindere dal modo in cui venga chiamata quest’affascinante tipologia di danza è in un certo senso una vera e propria forma d'arte, che sfrutta la componente musicale in un'ottica terapeutica. Può essere inquadrata anche come un'attività olistica, ossia una disciplina che vende come un’unità inscindibile la parte biologica, psicologica e spirituale dell’essere umano.



Praticando la danzaterapia emergono infatti spontaneamente tutte le emozioni conservate nella mente e nello spirito, grazie proprio all'aiuto della musica e dei movimenti. Con la danza terapia muoversi a ritmo di musica diventa un elemento rivelatore del proprio stato d'animo, utile per un viaggio introspettivo che chiarisce e calma le proprie emozioni.

Come funziona la danza terapia

Questa forma d'arte in movimento permette di dar voce al proprio mondo interiore che difficilmente riesce ad emergere in altre condizioni. Attraverso il movimento e una migliore conoscenza del proprio corpo, si accede a nuove dimensioni di consapevolezza, che permettono di guardarsi in modo introspettivo con maggiore profondità.

Questo approccio non è del tutto nuovo: è noto infatti da diversi decenni che il movimento unito alla musica permette di accedere a un livello di conoscenza più alto del proprio inconscio e della propria psiche.

Quali sono le problematiche su cui questa pratica può intervenire? Grazie alla danza terapia si riescono ad apprendere nuovi schemi motori, ma al contempo si riescono a migliorare anche le proprie relazioni personali con il prossimo. La danza terapia permette infatti di essere aumentare l’autostima e ridurre la timidezza, così da affrontare il mondo esterno con maggior serenità e coinvolgimento.

Inoltre, aumenta la capacità di esprimere le proprie emozioni e incrementa la coordinazione a livello motorio, allenando anche altre abilità fisiche quali la propriocezione e la consapevolezza generale del proprio corpo.

Dove si può praticare la danza terapia

Si può trovare piuttosto facilmente un corso di danza terapia in moltissime città Italiane. Ovviamente in piccoli contesti può essere difficile trovare un corso nelle proprie vicinanze, ma in unascuola di ballo Torino ad esempio è senza dubbio più facile trovare un luogo dove avvicinarsi a questa disciplina con l’aiuto di insegnanti professionisti e qualificati.

Praticare danza terapia non è complicato, ma è decisamente consigliato farlo in un contesto dove si possa essere guidati in maniera seria e competente in un avvincente percorso di autoconsapevolezza.

Questa utile tipologia di danza, praticata secondo i migliori principi olistici, attira sia un pubblico estraneo al settore del ballo, che anche chi pratica altre forme di danza già da anni: gli appassionati di danza terapia sono in continuo aumento e questa pratica viene sempre maggiormente compresa e riconosciuta anche in un contesto internazionale.