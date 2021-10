Dolore cervicale: i consigli per prevenirlo

Il dolore cervicale, scientificamente noto come cervicalgia, colpisce le prime sette vertebre della colonna vertebrale, conosciute con il nome di vertebre cervicali. Si tratta di una problematica che può impattare in maniera notevole sulla conduzione di una vita quotidiana serena. In Italia, purtroppo, i numeri sono importanti. Parliamo infatti di circa una persona su sei - circa 15 milioni di individui - che ha a che fare con il dolore cervicale.

Anche se l’eziologia è multifattoriale e complessa e sarebbe davvero lungo l’elenco di tutti gli aspetti che possono influire sull’insorgenza del sintomo sopra citato, non bisogna mai dimenticare la prevenzione. Quali sono i consigli più utili al proposito? Vediamoli assieme nelle prossime righe.

Cervicalgia: come prevenirla La principale alleata per quanto riguarda la prevenzione del dolore cervicale è indubbiamente la postura che, oggi come oggi, ha assunto un ruolo ancora più rilevante considerando lo smartworking e il massiccio utilizzo degli schermi.

Le linee guida da considerare sono poche e semplici: mantenere il collo dritto, possibilmente in linea con il resto del corpo. Fondamentale è evitare di piegarsi in avanti, il che può portare, se per lavoro si passa tanto tempo davanti allo schermo del pc, ad acquistare un leggio su cui appoggiare il device o, meglio ancora, una scrivania dall’altezza regolabile.

Un doveroso cenno va dedicato al cuscino. Anche se troppe volte non ce ne rendiamo conto, il modo in cui dormiamo - e il tempo dedicato al riposo - sono aspetti nodali per il mantenimento della salute e per la prevenzione di diversi disturbi fisici.

Nel caso del cuscino per la cervicale, è innanzitutto fondamentale specificare che serve soprattutto nei casi in cui si ha l’abitudine di dormire in posizione fetale o supina. Nelle situazioni appena descritte, infatti, sono presenti due requisiti basilari per poter parlare di scarico della tensione a livello della zona cervicale, ossia le spalle in stato di relax e il collo rialzato.

In merito alle caratteristiche del cuscino vero e proprio, è importante fare attenzione al materiale con cui è realizzato. Ottime alternative sono il lattice e il memory foam, che hanno il pro di essere indeformabili.

Per quanto riguarda la forma, l’optimum prevede il fatto di focalizzarsi sui cuscini a onda, l’ideale per chi vuole rendere il riposo notturno un momento funzionale alla prevenzione della cervicale.

Anche dal mondo degli unguenti arrivano diverse soluzioni per prevenire la problematica a cui abbiamo dedicato questo articolo o per intervenire prima che peggiori. Una delle più celebri è una pomata per cervicale, Cervicalix. Questo esempio ci permette di capire che dalla natura arrivano vari rimedi specifici per il dolore a carico delle prime sette vertebre della colonna.

Tra questi è possibile citare l’arnica, contraddistinta da una forte efficacia antinfiammatoria e spesso utilizzata per contrastare i dolori articolari anche in altre parti del corpo. Da non dimenticare è poi la canfora che, in sinergia con il mentolo, concretizza una forte azione anestetica.

Altri suggerimenti

L’universo dei consigli per prevenire il dolore cervicale è ricco di alternative. Tra le altre opzioni da considerare rientra pure l’attenzione allo stress. Evitare gli stimoli che lo provocano o imparare a controllarli - p.e. attraverso meditazione e respirazione consapevole - in quanto, a causa dello stress, i muscoli delle spalle e del collo si contraggono eccessivamente.

Cosa si può dire dell’osteopatia? Recentemente inclusa tra le professioni sanitarie, questa disciplina può rivelarsi, se sussistono le indicazioni, una valida opzione per la prevenzione del dolore a carico del rachide cervicale. Il motivo è legato al fatto che, tramite le manipolazioni che attua, l’osteopata stimola il sistema parasimpatico, fondamentale per il rilassamento.