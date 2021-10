Perché marijuana e canapa non sono sinonimi

Si sente spesso parlare di marijuana e canapa, che appartengono alla stessa famiglia botanica, ma che in realtà presentano delle profonde differenze. Se vuoi conoscere a fondo il mondo della cannabis light è importante documentarti adeguatamente, perché su questo tema ci sono ancora molti dubbi che generano confusione nei consumatori.

Marijuana e canapa: sono davvero sinonimi?

Nel linguaggio comune marijuana e canapa sono parole usate molte volte come sinonimi, ma è necessario fare un pò di chiarezza. Per prima cosa è importante sapere che la marijuana si riferisce alla pianta di cannabis che contiene un'alta percentuale di THC. Vanta quindi effetti psicotropi e medicinali in grado di curare diverse malattie. La canapa, invece, è una pianta abbastanza versatile e largamente utilizzata in diversi settori, fra cui anche quello edilizio e delle energie rinnovabili. In questo caso, tuttavia, la varietà non genera effetti psicotropi, in quanto racchiude livelli di THC nulli o comunque molto bassi.

Oggi le coltivazioni di canapa vengono considerate come valide alternative a quelle del cotone. Sono piante sostenibili, in quanto non richiedono l'uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti. Le radici riescono infatti ad assorbire i metalli pesanti del terreno, per poi convertirli in sostanze non dannose per l'ambiente. Questo spiega come mai molti agricoltori usano la canapa per bonificare ampi territori intossicati dalle fabbriche. Si parla a questo proposito di "fitorisanamento", un metodo che consiste nello sfruttare le specie vegetali per poter decontaminare il suolo, depurare le acque reflue e persino l'aria. Per quanto riguarda le piante di canapa, queste riescono a svilupparsi ad elevata densità, quindi i campi si presentano molto folti. Le piante di marijuana, invece, vengono distanziate fra loro, così che le radici e i vistosi fiori si possano sviluppare liberamente.

Marijuana e canapa non sono la stessa cosa: perché?

Come visto, quindi, marijuana e canapa non sono sinonimi, anche se spesso questi termini vengono confusi. Il termine cannabis si riferisce a diverse varietà di piante che provocano effetti diversi sull'organismo. Più nello specifico esiste anche una classificazione fra cannabis light e marijuana. Solo la prima viene considerata legale, perché vanta dei livelli di THC molto bassi, così come prescrive la legge di settore. I prodotti a base di cannabis light non alterano i sensi, come avviene invece con la marijuana.

L'azione svolta è salutare per l'organismo e questo spiega l'interesse costante da parte della comunità scientifica. Specialmente l'olio al CBD raggiunge ogni giorno un picco di vendite non solo in Italia, perché aiuta a stare complessivamente meglio. Ti permette infatti di ridurre lo stress e l'ansia, oltre che i dolori cronici. Consente di velocizzare il recupero fisico, contrasta l'insonnia e la depressione.

Dove acquistare cannabis legale in tutta sicurezza?

Come spiegato può essere considerata legale solo la cannabis che vanta determinate caratteristiche, ovvero con valori di THC al di sotto della soglia consentita dalla legge. Ma dove trovare questi prodotti sicuri, come ad esempio l'olio al CBD o i semi di cannabis light? Esistono ormai numerosi negozi fisici sparsi su tutto il territorio nazionale, ma per essere sicuri di entrare a contatto con rivenditori davvero seri e affidabili è sempre meglio ordinare comodamente online, su e-commerce leader nel settore, come ad esempio su justmary. Questo sito offre un vasto assortimento e prezzi molto competitivi, inoltre tutti i prodotti disponibili sono accuratamente selezionati, legali e di qualità. Anche le condizioni di vendita sono chiare e trasparenti. La merce arriverà a casa tua in tempi veloci e con un pacco anonimo.