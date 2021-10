L'appuntamento con "Premio Biella Letteratura e Industria" si sposta ad Alba

Il tradizionale appuntamento di presentazione dei finalisti del Premio Biella Letteratura e Industria, il primo riconoscimento in Italia dedicato alla letteratura d’impresa, quest’anno si svolgerà ad Alba, sabato 16 ottobre alle 17, in presenza, nella struttura congressuale Pala Alba Capitale, organizzato in partnership con Confindustria Cuneo.



L’organizzazione del Premio Biella ha deciso di spostare la sede del consueto incontro di ottobre con il pubblico ad Alba per essere partecipe, insieme con Biella, Città Creativa Unesco, di un nuovo importante riconoscimento per il tessuto produttivo piemontese: la nomina della città a Capitale della Cultura d’Impresa 2021.

Un’iniziativa congiunta che ha l’obiettivo di favorire la creazione e la promozione di nuove sinergie virtuose tra il tessuto produttivo e quello culturale, così come viene sottolineato dalle parole dal presidente del Premio Biella, Paolo Piana: "Il Piemonte è una regione importante sul fronte della cultura industriale. Non solo fare industria, ma coltivarne i valori, umani e professionali, sociali e di sviluppo economico.

L’occasione di portare il Premio Biella Letteratura e Industria ad Alba, capitale 2021 della Cultura d’Impresa, sta a sottolineare questa vocazione della regione".



Altra importante novità di questo appuntamento è la collaborazione con Confindustria Cuneo, co-partner organizzativo dell’evento. “Poter ospitare all’interno degli eventi di Alba Capitale della Cultura d’Impresa il Premio Biella Letteratura e Industria per noi è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio. Un riconoscimento istituito per valorizzare le opere letterarie capaci di cogliere il legame tra il mondo della letteratura e quello industriale, si sposa perfettamente con il significato della nostra rassegna, dedicata alla cultura d’impresa e fortemente orientata a far emergere il valore delle imprese come realtà non solo produttive, ma anche culturali e creative”, Mauro Gola, presidente Confindustria Cuneo.



Per accedere al Pala Alba sarà necessario iscriversi all’evento sul sito di Confindustria Cuneo ed essere in possesso di GreenPass. Sarà inoltre possibile assistere alla diretta streaming, visibile dalle pagine Social (Facebook e You Tube) e dal sito del Premio Biella Letteratura e Industria.



A suggellare ulteriormente questo sodalizio territoriale, la presenza di Stefano Mosca, direttore generale Ente Fiera del Tartufo Bianco d’Alba, e moderatore dell’incontro.



Saranno presenti, oltre agli autori finalisti: Paolo Piana, Presidente Premio Biella Letteratura e Industria; Giuliana Cirio, Direttrice Confindustria Cuneo; Emanuele Bolla, Assessore al Turismo città di Alba; Claudio Corradino, Sindaco città di Biella; Pier Luigi Vaccano, Direttore Fondazione Cesare Pavese e Pier Francesco Gasparetto, Presidente Giuria Premio Biella Letteratura e Industria.



Le letture di brani tratti dai testi saranno a cura di “Teatrando”, la compagnia teatrale che affianca il Premio sin dalle sue prime edizioni; gli interpreti saranno Patrizia Latini e Paolo Zanone.



Le opere finaliste della XX edizione del Premio sono: Giancarlo Liviano D’Arcangelo, con "L.O.V.E Libertà, Odio, Vendetta, Eternità" (Il Saggiatore); Sara Loffredi, con "Fronte di scavo" (Einaudi); Paolo Malaguti, con "Se l’acqua ride" (Einaudi); Giancarlo Michellone, con "Una Fiat che fu. Quando con i calzoni corti facevamo l’antiskid" (Guerini Next); Gabriele Sassone, con "Uccidi l’unicorno. Epoca del lavoro culturale interiore" (Il Saggiatore).

Durante l’incontro Luisa Poma Benedetti, presidentessa di Lions Bugella Civitas, annuncerà i finalisti del Premio Lions Bugella Civitas per la Migliore Recensione.



L’evento sarà anche un importante occasione di incontro con gli studenti interessati a partecipare al Concorso “Una domanda per autore”, sostenuto dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e Città Studi Biella, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Biella e della Provincia di Biella e la collaborazione di VideoAstolfo sulla Luna.



La cerimonia conclusiva con la premiazione del vincitore della XX edizione del premio Biella Letteratura e Industria si terrà sabato 20 novembre a Biella, presso l’Auditorium Città Studi.