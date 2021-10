Tutto pronto per la 23^ edizione della Festa del Re marrone a Chiusa Pesio

In vista della 23ª edizione della Festa del Re Marrone, che si terrà sabato 23 e domenica 24 ottobre, Chiusa di Pesio si prepara ad accogliere i visitatori tra aromi prelibati, degustazioni, artigianato di qualità e prodotti tipici. Protagonista della tradizionale kermesse sarà il Marrone di Chiusa di Pesio, pregiato frutto che ha il suo areale tipico nella zona agricola delle “Vigne”, appena a valle dell’abitato. Oltre ai momenti enogastronomici, la festa offrirà ampio spazio anche all’artigianato, a cui si affiancheranno laboratori, iniziative culturali e proposte turistiche.

Sabato 23 ottobre alle ore 15 in Piazza Cavour, si terrà la consegna di una pianta di Marrone di Chiusa di Pesio ai bambini nati nell’ultimo anno. A seguire, la presentazione de “La Chiusana”, l’Associazione di valorizzazione del Marrone di Chiusa di Pesio e delle castagne della Valle Pesio.

Dalle 17, l’appuntamento sarà sempre in piazza Cavour, nel cuore del paese, per la “Merenda del Möndaié” con caldarroste.

Domenica 24 ottobre, nel centro di Chiusa di Pesio, per tutto il giorno saranno presenti mercatini ed esposizioni con stand gastronomici e non solo. Particolare importanza verrà riservata ai prodotti derivati dalla castagna e dal marrone che invaderanno di profumi, sapori e colori il centro storico.

Tanti gli appuntamenti in programma a cominciare dal mattino con la Condotta Slow Food Monregalese Cebano Alta Val Tanaro e Pesio alle ore 11 inviterà a conoscere i produttori del Presciutto di Pastorelli di Roccaforte di Mondovì e della Birra Artigianale Palanfrina alla castagna del Troll. Durante la degustazione AGENFORM ci parlerà delle tecniche di produzione del prosciutto crudo utilizzate presso il proprio Centro di Formazione e ci farà scoprire come anche in tante aree del Piemonte si produce un buon prosciutto crudo e un maestro ONAB ci guiderà nella degustazione della birra alla castagna.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria da effettuare entro il 22 Ottobre tramite WhatsApp al 3407804702.

Tutto il giorno, presso il "Villaggio del Marrone" allestito in piazza Carlo Mauro (zona biblioteca civica e scuola primaria), sarà possibile degustare i nostri prelibati "MÖNDAI" (caldarroste) ed i prodotti locali alla castagna e marroni.

All’ora di pranzo l’appuntamento sarà nel cortile della Scuola Primaria in piazza Carlo Mauro, per la tradizionale polentata all'aperto. Abbondante piatto di polenta allo spezzatino o ai formaggi, assaggio di formaggio della Valle Pesio, bottiglietta d'acqua e dolce al costo di € 10. Gradita prenotazione all'Ufficio Turistico Valle Pesio. In caso di maltempo il pranzo viene annullato.

Nel pomeriggio la festa proseguirà con la musica e lo spettacolo itinerante dell'Associazione Prismadanza, arti di strada.

Il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena, articolato in quattro sezioni di pregio (collezioni della Regia Fabbrica dei Vetri e Cristalli, ceramiche, sezione archeologica e sulla Resistenza) sarà aperto tutto il giorno.

Presso il cortile della biblioteca civica Ezio Alberione sarà allestita l’"Escape room nel segreto bosco di castagni" a cura dell'associazione White Rabbit. Una stanza, nascosta nel buio del bosco celata da un intrigo. Solo l'astuzia e l'ingegno dei partecipanti potrà svelarne il segreto. La prenotazione è obbligatoria, le attività si svolgeranno con orario fisso, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. Squadre al massimo di 5 persone. Il costo è di 5 euro a partecipante. Per prenotare chiamare il numero 0171735514. Adatto dai 15 anni in poi.