3° Rally Trofeo delle Merende: iscrizioni prolungate fino al 18 ottobre

In queste settimane il calendario delle manifestazioni motoristiche è davvero affollato, anche per questo il Cinzano Rally Team ha chiesto e ottenuto una proroga alle iscrizioni al 3° Rally Trofeo delle Merende che si corre nel week-end fra il 23 e 24 ottobre a Santo Stefano Belbo (Cuneo).

piloti hanno tempo fino alle 24 di lunedì 18 ottobre per iscriversi alla competizione, utilizzando il portale www.acisport.it.

Come lo scorso anno sarà Santo Stefano Belbo il quartier generale dell’evento che è al centro del progetto di solidarietà nato nel 2010 tra un gruppo di piloti e appassionati. Come tradizione il Merende affianca le iniziative della fondazione “Io vinco nella ricerca” che si occupa delle cure contro la Fibrosi Cistica.

La sfida più calda si gioca nelle classe R2, N3 e N2 con le vetture vestite con la stessa livrea alla caccia del trofeo dedicato a Francesco Pozzi , Omar Pedrazzoli e Giovanni Malandra. E non mancherà la consueta “cena delle Merende” in programma venerdì 22 nella cantina Vallebelbo di Santo Stefano Belbo.

La competizione che assegna al vincitore assoluto la “Coppa Roberto Botta” in ricordo del compianto pilota cuneese scomparso prematuramente nel settembre 2019, si snoda fra le suggestive colline cuneesi che si affacciano sul paese natale di Cesare Pavese. Saranno due le prove speciali in programma che verranno percorse tre volte per un totale di 217 chilometri di cui oltre 53 cronometrati.

Santo Stefano Belbo si conferma punto cruciale di tutta la manifestazione e ospiterà oltre alla partenza e l’arrivo anche il Riordino in Piazza Umberto I e il Parco Assistenza in piazza Unità D’Italia previsti dopo la seconda e la quarta prova speciale.

Piazza Umberto I, sede del palazzo comunale sarà inoltre la sede d’arrivo della gara previsto per le ore 16.35 di domenica 24 ottobre.

Il primo atto ufficiale del Merende 2021 saranno la distribuzione dei road book di domenica 17 ottobre nella Fondazione Cesare Pavese di piazza Confraternita 1 e le ricognizioni autorizzate.

Radar e ricognizioni potranno esser effettuati anche venerdì 22. Sabato 23 sono invece in programma le verifiche tecniche con la priorità per i concorrenti che prenderanno parte allo shake down previsto in un tratto nei pressi di Santo Stefano Belbo.

Il via della gara Domenica alle ore 8 da Piazza Unità D’Italia mentre l’arrivo e la premiazione alle 16.35 come detto in Piazza Umberto I.

Lo scorso anno la vittoria andò al cuneese Alessandro Gino in gara sulla Skoda Fabia R5 insieme a Daniele Michi. Alle loro spalle, dopo una gara divertente e piena di colpi di scena, conclusero Mathieu Franceschi in gara su una Skoda Fabia insieme a Lucie Baud. Terzi i novaresi Mattia Pizio e Davide Cechetto anche loro sulla veloce vettura ceca.

Tutti i dettagli della gara sono sul sito merende.rallyalba.it.