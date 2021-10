Il pilota cuneese Ezio Musso conquista un bronzo a fine campionato

Si sono conclusi domenica 3 ottobre sul tracciato di Monzuno (Bo) il Campionato Italiano Velocità Salita e il Campionato Italiano Trofeo Cronoclimber. Al termine dei campionati il veterano cuneese Ezio Musso si è aggiudicato un bel 3° posto in cronoclimber e un 4°posto nel Civs.

"Sono comunque soddisfatto del risultato sapendo di aver dato il massimo ed essendo consapevole che non è facile competere con piloti molto più giovani e sovente con mezzi più performanti - dichiara Musso -. Battersi con piloti del calibro di Stefano Bonetti (italiano più veloce all'isola di Man, al TT e pluricampione europeo, ndr) Martinelli e Giovannoni ed essere subito dietro loro da comunque soddisfazione. Purtroppo resta anche tanta amarezza per un campionato che è stato privo di gioco di squadra e pieno di problemi a livello logistico e organizzativo ( molti piloti hanno anche messo in dubbio la loro partecipazione il prossimo anno). Siamo comunque fiduciosi e ringrazio mio figlio Fabio e Elena al mio fianco in ogni gara, Osvaldo che con la sua esperienza mi consiglia da sempre, Beppe, Silvio, Valter e Umberto, Ivo e Andrea, Flavio, Maura e Marco, Fabio, Dino, Ambrogio e Renato e tutti gli amici che mi sostengono e aiutano".