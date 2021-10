Pari opportunità, Ciaburro e Caretta: "Con i nostri emendamenti aiuto alle donne in carriera"

"Dopo il grandissimo lavoro svolto dai colleghi Rizzetto, Ferro e Bucalo in Commissione Lavoro, l'approvazione dei nostri emendamenti al testo unico delle pari opportunità votato oggi dalla Camera rappresenta un ulteriore passo in avanti per garantire a tutte le donne la libertà di poter pensare alla propria carriera, ma anche a fare una famiglia".



Lo dichiarano in una nota le Onorevoli Monica Ciaburro e Maria Cristina Caretta di Fratelli d'Italia.



"Con le nostre proposte emendative votate oggi alla Camera, infatti, a partire da gennaio 2022 le aziende, nelle loro attestazioni sul rispetto della parità di genere, saranno tenute a rispettare dei parametri minimi in materia di assunzione, retribuzione, progressione in carriera e conciliazione dei tempi di vita e lavoro anche in rispetto alla categoria delle donne in stato di gravidanza, colpendo le discriminazioni che per troppo tempo hanno impedito di conciliare famiglia e carriera. Sempre con l'approvazione delle nostre proposte le aziende dovranno inoltre redigere dei rapporti che indichino puntualmente tutte le misure assunte dalle realtà economiche del Paese per integrare le donne in stato di gravidanza nei propri percorsi di crescita aziendali e per tutelarle dal punto di vista occupazionale e di conciliazione di vita e lavoro. Ancora una volta Fratelli d'Italia si è dimostrata forza patriottica, responsabile e dalla parte di tutti gli italiani".