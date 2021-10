Sono nati in canile e non hanno mai conosciuto altro

Oggi il Pinco Pallino vi presenta due cuccioloni che hanno meno di un anno, sono nati in canile da mamma arrivata da noi al termine della gravidanza… non hanno mai conosciuto nulla al di fuori del canile e purtroppo non hanno ancora trovato una casa.

Sono un po’ timidi, ma con un po’ di pazienza e affetto sapranno sicuramente adattarsi… diamo loro la possibilità di conoscere l’amore di una famiglia!



Per tutti coloro che non possono adottare animali ma vorrebbero rendersi utili alla nostra associazione potete fare una donazione con Satispay al numero 339 657 84 63, grazie anticipatamente!



Rifugio Pinco Pallino

Tel. 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)

E-mail: pincopallinoclub@alice.it

Facebook: @Pagina Del Canile Pinco Pallino Club