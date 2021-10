Tre gatti smarriti aspettano le loro famiglie al gattile di Alba

Il gattile di Alba sta ospitando tre gatti smarriti: aiutateci a farli tornare nelle loro case!

Gatta trovata a Castellinaldo. Femmina giovane, molto socievole, sterilizzata, pensiamo si sia solo allontanata da casa.

Gatti trovati venerdì 8 ottobre ad Alba, in corso Europa. Sono due maschi sterilizzati e molto socievoli, adesso si trovano da noi in tattile, ma speriamo possano far ritorno dalle loro famiglie. Se qualcuno li riconoscesse ci contatti!

Associazione Amici di Zampa - Alba

Località Toppino (dietro la Casa Circondariale)

Barbara 3356915647

Paolo 3475924197

Daniela 3383334697