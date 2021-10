Cambio di medici di medicina generale a Manta e Scarnafigi

Il 31 ottobre cessa la propria attività di medico di medicina generale la Dott.ssa Maria Antonietta Faienza medico che ha svolto la propria attività nell’ambito dei Comuni di Saluzzo e Scarnafigi.

Per poter usufruire dell’assistenza di un Medico di Medicina Generale, gli assistiti già in carico alla Dott.ssa Faienza dovranno effettuare la scelta nei confronti di un medico disponibile tra quelli operanti nell’ambito territoriale di riferimento presentandosi presso lo sportello multifunzionale di Saluzzo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, muniti di muniti di codice fiscale/tessera sanitaria nel caso di interessato, nonché di apposita delega e carta di identità del delegante in caso di scelta delegata.

La scelta del Medico di Medicina Generale può essere effettuata anche on line attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS.

Il 1 novembre prenderà invece servizio la D.ssa Anna Maria Blandino che svolgerà la sua attività di medico di medicina generale, oltre che a Saluzzo e Lagnasco, anche a Scarnafigi presso la Casa di Riposo “Regina della Pace” con i seguenti orari: lunedì 15-16; mercoledì 10-11 e giovedì 14,30-15,30.

Oltre alla Dott.ssa Blandino si ricorda che operano già su Scarnafigi il Dott. Giardina Salvatore (P.zza Ospedale 6: lunedì 8,30-9,30; mercoledì 15,30-16,30 e venerdì 18-19) e il Dott. Persico Paolo (p.zza Ospedali 6: lunedì 8-11 martedì su appuntamento 15,30-18,30 mercoledì 9-10,30 14,30 16; giovedì 16-19 su appuntamento e venerdì 9-12).

Sempre il 1° novembre la D.ssa Elisabatta Magra inizierà l’ attività di medico di medicina generale, oltre che nel Comune di Saluzzo, anche nel Comune di Manta in Piazza Damiano 1 su appuntamento (0175-248653) il lunedì dalle 9,30 alle 11. Tale attività implementa quella già svolta dai MMG Dott. Dematteis Matteo, Dott. Marenda Valter e Dott.ssa Ghione Sara.