Appuntamenti per l'orientamento in ingresso al Denina Pellico Rivoira

L’I.I.S. Denina-Pellico-Rivoira propone più occasioni di incontro nell'ambito dell'orientamento per conoscere le specificità degli indirizzi da cui è costituito.



L'Istituto si presenta il 18 novembre alle 20.30 con un evento speciale, un incontro presso i locali dell'ex Caserma Mario Musso con la partecipazione di Confindustria Cuneo dal titolo “Intraprendere: Dal fabbisogno delle imprese alla scelta del percorso scolastico”, in cui imprenditori locali porteranno le loro testimonianze sul fabbisogno del mondo del lavoro in modo che ragazzi e famiglie possano scegliere in modo più consapevole il percorso scolastico da intraprendere; seguirà la presentazione dei corsi dell’Istituto. E' prevista la prenotazione obbligatoria su Google Moduli (link https://forms.gle/7hwgUHtQjW5DNbEu5) fino ad esaurimento posti, sarà inoltre richiesto il Green Pass per tutti i partecipanti sopra i 12 anni.



Inoltre, sono previste delle giornate di Scuola Aperta con visita agli istituti in cui gli studenti e i genitori avranno la possibilità di parlare direttamente con docenti e alunni e di ricevere informazioni sull'offerta formativa. Per quanto riguarda i corsi Tecnici di Ragioneria e Geometri le giornate si svolgeranno presso la sede Denina in via della Chiesa 17 a Saluzzo giovedì 21 ottobre (ore 17:30 – 19:30), sabato 6 novembre (ore 9:30 – 11:30), giovedì 2 dicembre (ore 15 – 18), venerdì 17 dicembre (ore 17:30 – 19:30), mercoledì 12 gennaio (ore 17:30 – 19:30). Le giornate riservate ai corsi Tecnici dell'ITIS (Informatica, Elettronica Elettrotecnica) si terranno presso la sede Rivoira in via Europa 5 a Verzuolo venerdì 22 ottobre (ore 17:30 – 19:30), sabato 6 novembre (ore 10:30 – 12:30), giovedì 2 dicembre (ore 15 – 18), mercoledì 15 dicembre (ore 17:30 – 19:30), giovedì 13 gennaio (ore 17:30 – 19:30). Si potrà approfondire la conoscenza dei Corsi Professionali (Servizi Commerciali, Sanità e Assistenza Sociale, Made in Italy Legno) presso la sede Pellico in via della Croce 54 a Saluzzo mercoledì 20 ottobre (ore 17:30 – 19:30), sabato 6 novembre (ore 10 – 12), giovedì 2 dicembre (ore 15 – 18), giovedì 16 dicembre (ore 17:30 – 19:30), venerdì 14 gennaio (ore 17:30 – 19:30). Sarà visitabile il laboratorio del corso Made in Italy Legno a Isasca mercoledì 27 ottobre (ore 14 – 16), mercoledì 17 novembre (ore 14 – 16), mercoledì 1 dicembre (ore 14 – 16), mercoledì 19 gennaio (ore 14 – 16). E' obbligatoria la prenotazione su Google Moduli (link https://forms.gle/7hwgUHtQjW5DNbEu5) fino ad esaurimento posti. Ogni studente potrà essere accompagnato al massimo da un adulto; un adulto potrà accompagnare più studenti. Gli studenti potranno partecipare anche non accompagnati. Sarà richiesto il Green Pass solo per gli accompagnatori.



Parallelamente verranno attivati degli incontri di presentazione online (Orientamento 2.0) senza prenotazione. Al giorno indicato, il link sarà disponibile su www.denina.it:

• corsi Tecnici: Ragioneria, Geometri – mercoledì 24 novembre, ore 18

• corsi Tecnici: ITIS Informatica, Elettronica Elettrotecnica – giovedì 25 novembre, ore 18

• corsi Professionali: Sanità Assistenza Sociale, Commerciale, Made in Italy Legno – venerdì 26 novembre, ore 18

Il Denina Pellico Rivoira sarà ovviamente presente al Salone dell’Orientamento Saluzzese il 12/13 novembre presso i locali dell'ex Caserma Musso a Saluzzo.

A seconda dell’evolversi della situazione sanitaria, gli appuntamenti potranno subire variazioni, che saranno comunicate sul sito e direttamente a chi è prenotato.



In caso di allievi con bisogni speciali, le famiglie possono contattare l’Istituto per un possibile incontro personale. Per informazioni: orientamento@denina.it e www.denina.it.



Su Facebook e Instagram al profilo @deninapellicorivoira