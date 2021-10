Un'aula a cielo aperto per la scuola dell'Infanzia di Morozzo

L’istituto sosterrà, invece, le spese relative alla formazione del personale per cui è previsto, nello specifico, un corso laboratoriale sull'outdoor education, per un totale di 3.400€.

La fase progettuale, ha beneficiato della collaborazione dell'Arch. Marco Molineri, papà di alunni nell'Istituto, in un rapporto sinergico di proficua collaborazione.

“L’obiettivo è favorire l’outdoor education, una strategia educativa basata sulla pedagogia attiva e sull’apprendimento esperienziale - spiega la Dirigente, Daniela Calandri - uscire all’aperto non significa riproporre fuori quanto si fa dentro, bensì utilizzare quanto l’ambiente e la natura mettono a disposizione per ulteriori apprendimenti".

"L’iniziativa consentirà di sviluppare nei bambini quel sentimento di affinità che li lega alla natura - dicono le insegnanti Elena Daniele e Luisa Brignone, che hanno curato la stesura del progetto insieme alla Dirigente - promuovendo fin da piccoli quel senso di rispetto per l’ambiente che consentirà loro di vivere la natura non solo come risorsa da sfruttare ma, in primo luogo, come casa da amare".

I lavori inizieranno a breve e saranno seguiti per la parte della pista ciclabile, dalla ditta Viglietti di Montanera.

Sul sito dell’istituto sarà presto creata una apposita sezione, costantemente aggiornata, in cui si potrà seguire la realizzazione delle varie fasi del progetto.