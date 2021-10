Calcio Serie D: Marc Lewandowski è un nuovo giocatore del Saluzzo

Ore movimentate in casa Saluzzo con alcuni interventi finalizzati a migliorare la rosa che si sta giocando la salvezza nel campionato di Serie D.

Ufficializzato, in particolare, un importante colpo in entrata: si tratta di Marc Lewandowski, trequartista classe '89 ex Asti che nella prima parte della stagione ha giocato in Eccellenza lombarda, con la maglia del Varzi.

LA NOTA UFFICIALE DELLA SOCIETA' GRANATA

"E’ proprio di queste ore l’annuncio di un nuovo importante acquisto per il Saluzzo alla vigilia della trasferta sul terreno della quotata e blasonata Sanremese.

Il presidente Giampiero Boretto chiude l’accordo infatti con il trequartista Marc Lewandowski.

Classe 1989, nato il 10 giugno a Marsiglia, nella prima parte della stagione giocava in Eccellenza Lombarda con la maglia del Varzi. Lo scorso anno ha giocato nella seconda parte del campionato in Serie D con il Casale . Vanta trascorsi importanti in B e C ma soprattutto con l’Asti. Con i galletti ha giocato infatti sei stagioni.Lewandowski dovrebbe già essere disponibile per l’anticipo di sabato.

Non solo mercato in entrata ma anche in uscita. Facendo il punto della situazione dopo quattro partite giocate con appena due punti conquistati il Saluzzo lascia libero l’attaccante Chiappino che si è già accasato in eccellenza piemontese all’Lg Trino. Il centrocampista Figone abbandona per motivi personali e di lavoro il club marchionale mentre dopo Tosi arriva alla corte di mister Mauro Briano Francesco Gerthoux classe 2000 prodotto del vivaio Juventus ma già con esperienze in serie D."