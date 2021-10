Tour di “Cascine Piemontesi” alla scoperta delle tipicità enogastronomiche di Saluzzese, Monregalese e Albese

Un tour di due giorni tra Saluzzese, Monregalese e Albese con visite turistiche, seminari di approfondimento, degustazioni delle produzioni tipiche del territorio e incontri diretti con le aziende. È quanto organizza il consorzio Cascine Piemontesi venerdì 22 e sabato 23 ottobre per un gruppo di giornalisti specializzati e blogger del settore enogastronomico con l’obiettivo di presentare il territorio, le specialità tipiche del Piemonte, valorizzando in particolare le tante produzioni Doc, Docg, Dop e Igp che vanta la nostra provincia. “Attraverso questa iniziativa i partecipanti potranno raccogliere il materiale necessario per la stesura di articoli e la creazione di contenuti digitali finalizzati a presentare il territorio e le aziende, diffondendo così informazioni e promuovendo la nostra realtà”, dicono dal consorzio promosso da Confagricoltura Cuneo.

Nello specifico, il programma prevede venerdì 22 ottobre a Saluzzo una breve visita del centro storico cittadino e, alle 11 , presso il ristorante “Le Quattro Stagioni d’Italia” la presentazione introduttiva alle produzioni tipiche del territorio (formaggi, produzioni ortofrutticole e mela rossa IGP, carni provenienti da aziende agricole certificate secondo il regime SQNPI, vini del Saluzzese, miele biologico, riso biologico, Crudo di Cuneo DOP e lumache). A seguire ci sarà un momento di incontro con i produttori per la presentazione e degustazione dei prodotti.

Nella seconda parte della giornata ci si sposterà a Vicoforte dove si visiterà il santuario Regina Montis Regalis e, alle 18 , presso il ristorante “Il Groglio” i partecipanti al tour avranno modo di conoscere le produzioni tipiche della zona (castagne biologiche, formaggi piemontesi, Bra DOP e Raschera DOP, carni e lardo provenienti da aziende agricole certificate secondo il regime SQNPI, farine biologiche e prodotti da forno, nocciola Piemonte IGP, succhi di frutta, Vini Dolcetto DOCG, Piemonte Barbera DOC, Lanche Dolcetto DOC e Langhe Bianco Doc) incontrando, poi, i produttori e degustando le tipicità proposte.