A Bra le biciclette sono le nuove regine della mobilità urbana

La bicicletta va di moda (finalmente). E ora ci sono le prove.

A Bra sono sempre di più le persone che scelgono le due ruote come mezzo di trasporto in città, per fare movimento, per scelta ecologica o anche solo per convenienza.

Tra piste ciclabili, mobilità dolce e bonus vari pare proprio che sotto la Zizzola tutti vogliano spostarsi in sella alla bicicletta. L’ambiente ci guadagna, i fedelissimi delle auto un po’ meno, ma tocca rassegnarsi.

Parlano le misure prese dall’Amministrazione comunale. Un esempio? La nuova “Zona30” accompagnata dalla segnaletica orizzontale e verticale, che evidenzia l’ingresso e le prescrizioni previste nella “zona a velocità limitata” presso i varchi di accesso al centro città. Ma non è finita qui. Un’altra iniziativa sostenibile che ha preso piede, o meglio ruota, è stata la trasformazione di via Umberto in prima “strada urbana ciclabile”, dove bici e monopattini elettrici possono circolare beneficiando di una nuova posizione di privilegio sui veicoli a motore e nel rispetto di tutte le norme previste per loro dal Codice della Strada.

E no, non è fantascienza, l’esordio è andato alla grandissima! Nelle vie stiamo assistendo ad un gran via vai di bici, monopattini, motorini elettrici, monowheel, e-bike, hoverboard e segway con un risparmio di tonnellate di CO 2 . E i polmoni ringraziano.

L’obiettivo è continuare a circolare con un occhio, anzi due, alle tematiche ambientali. Parliamo anche di auto 100% elettriche e di una mobilità green che più green non si può. Come far felici Greta Thunberg e Lapo Elkann in un colpo solo.

Battute a parte, a Bra si pedala che è una meraviglia! Del resto ormai la bicicletta sta diventando un mezzo indispensabile, che facilita il distanziamento, evita la claustrofobia dell’automobile, inoltre è sicura, sostenibile e stilosa.

In corso Monviso, 25 c’è persino un Museo che celebra la bicicletta e lo fa con un’esposizione da stropicciarsi gli occhi. Visitando il ricco padiglione è possibile rivivere la storia del ciclismo, partendo dagli albori fino ad arrivare alla bicicletta da corsa, che racconta epiche imprese ed i grandi campioni di ieri e di oggi.

Un’alchimia capace di miscelare antica e moderna iconografia, il senso della velocità e il racconto di tante storie, congelate grazie all’impegno del presidente Luciano Cravero, che ha dedicato l’intera vita allo scopo, raccogliendo memorabilia di ogni tipo.

Bello questo ritorno al passato che è pure un po’ ritorno al futuro. Quindi, se tra i buoni propositi autunnali avete segnato “fare più attività fisica” allora potrebbe essere arrivato il momento di salire in sella e macinare chilometri. Bra è pronta.