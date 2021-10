Alba, da Mussotto un appello al sindaco: "Preoccupati dai comportamenti di quell’uomo"

Sono una ventina le firme che compaiono in calce alla lettera con la quale un gruppo di residenti di frazione Mussotto ha scritto al sindaco Carlo Bo chiedendo l’assunzione di un intervento urgente che possa risolvere quella che ritengono la condizione di oggettivo pericolo nella quale da tempo vivono in ragione di una situazione dai contorni particolarmente delicati.



Nello scritto le famiglie, che vivono nella zona dell’ex chiesa parrocchiale, lamentano la loro preoccupazione per i reiterati e pericolosi comportamenti di un altro residente, un uomo di mezz’età che vive in zona con la madre anziana, secondo quanto viene descritto afflitto da importanti problematiche di ordine psichico. Un quadro di disagio che – qui il problema – si manifesterebbe con continui appiccamenti di incendi all’interno della palazzina dove lo stesso vive, ma anche con molestie, invettive e minacce che con cadenza pressoché quotidiana rivolgerebbe a coinquilini e passanti.



Nelle ultime settimane tale annosa situazione si sarebbe aggravata costringendo peraltro le forze dell’ordine – Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco – a un continuo presidio della zona con interventi pressoché quotidiani volti a evitare che la situazione possa degenerare, con gravi riflessi per l’incolumità dello stesso soggetto, dell’anziana congiunta e di tutto il vicinato.

Del problema è stata anche interessata l’autorità giudiziaria, dalla quale si attendono provvedimenti circa i quali dalla frazione si chiede un urgente mobilitazione anche da parte del sindaco.