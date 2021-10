Biraghi sostiene la RomaOstia Half Marathon

Da sempre vicina al mondo dello sport, Biraghi torna a sostenere gli eventi sportivi sulla penisola italiana e porta il suo truck nella Capitale per la RomaOstia Half Marathon. L’azienda cuneese sarà, infatti, sponsor della celebre corsa podistica che si svolgerà dal 15 al 17 ottobre e che da Roma porterà gli oltre 7.000 atleti iscritti fin sulla costa laziale.

In questa occasione Biraghi sarà presente con il suo truck brandizzato all’interno del Villaggio in piazzale Pier Luigi Nervi a Roma, dove si potranno gustare e acquistare, a un prezzo promozionale, i celebri Biraghini Snack, uno dei prodotti di punta dell’azienda lattiero casearia. Saranno, inoltre, distribuiti buoni sconto da utilizzare nei punti vendita della Grande Distribuzione. La domenica poi, giorno della gara, l’azienda si sposterà a Ostia per dare in omaggio a tutti i partecipanti uno snack monodose al traguardo.

«Abbiamo scelto di supportare questa storica manifestazione perché crediamo che lo sport sia uno dei motori per uno stile di vita più sano e consapevole – spiega Claudio Testa, Direttore Marketing e Strategie Commerciali della Biraghi SpA –. Inoltre, portare il nostro furgone personalizzato nella Capitale rappresenta per noi un’ulteriore opportunità per far conoscere a un pubblico sempre più ampio i Biraghini Snack, alimento ideale per chi pratica sport perché facile da consumare e ricco di proteine».