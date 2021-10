Diego Colombari ospite alla conviviale del Panathlon Club Mondovì: "Una grande emozione tagliare il traguardo e sentire l'affetto di tutti" [VIDEO]

"Non ho ancora ben realizzato. Mi rendo conto di aver ottenuto un grande risultato attraverso tutta la gente che mi applaude e si congratula. Una grande emozione aver tagliato il traguardo e saper di aver trasmesso qualcosa a chi ti segue, anche se non lo conosci".

Così Diego Colombari, campione di handbike e prima medaglia d'oro paralimpica della provincia di Cuneo, commenta lo straordinario risultato ottenuto a Tokyo.

Ieri, giovedì 14 ottobre, Colombari è stato ospite della conviviale del Pantahlon Club Mondovi, tenusati all'Hotel Reale di Lurisia: una serata dedicata allo sport, con l'atleta cuneese della Polisportiva P.A.S.S.O. e direttore sportivo Remo Merlo, moderata dal Dott. Corrado Biolè.

Recentemente Colombari ha anche ricevuto la Castagna d'Oro sul palco del comune di Frabosa Sottana dove ad accompagnarlo c'era il suo più grande fan, il figlio Leandro che a tutto il pubblico ha detto: "papà è il mio eroe".

"Per lui è stata una grande emozione" - spiega Colombari - "quando son partito da casa aveva detto 'papà torna con la medaglia', era una cosa difficile da portare a termine perché parliamo delle paralimpiadi e non di una gara normale ma è stato uno stimolo in più per stringere i denti e sono contento di averlo accontentato".

Alla serata non solo Diego Colombari, ma anche la sua bici, sviluppata dal Politecnico di Torino.

"La bicicletta è stata quella che mi ha permesso di raggiungere questi obiettivi. Con il gruppo del Politecnico guidato da Marcello Renna abbiamo creato un mezzo efficiente e l'ho portata con me perché merita di essere vista da tutti".