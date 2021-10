Cuneo: la V^ commissione consiliare in visita al cantiere del Parco Parri (GALLERY)

Nuovo aggiornamento sui lavori del nuovo Parco Parri di Cuneo ieri (giovedì 14 ottobre): l'assessore Davide Dalmasso, i tecnici comunali e i progettisti - rappresentati gli studi Euroambiente Srl di Pistoia e Balaclava Srl di Cortemilia - hanno accompagnato il presidente della V^ commissione consiliare Gianfranco Demichelis e i consiglieri attraverso le forme, in alcuni punti già definite o intuibili, del nuovo parco per un incontro sul posto.

I lavori sono iniziati a settembre 2020. Si tratta del maggior cantiere per un parco urbano in Italia: 70.000 metri quadri, otto ettari divisi in quattro paesaggi: un parco attrezzato in via Bodina da 8.800 metri quadri, un parco degli orti e frutteti da 6.700 metri quadri, un parco naturale da 42.700 metri quadri e un laghetto naturalistico con bosco urbano da 14.900 metri quadri.

2.740.000 euro il costo totale dell'intervento, che nelle intenzioni dell'amministrazione verrà completato per la prossima primavera: "Si è andati spediti con i lavori fino ad adesso. Il futuro dipenderà molto da quanta neve cadrà questo inverno, ma ora come ora ci sono due mesi buoni per procedere" ha commentato l'assessore Dalmasso al termine dell'incontro.

Domenica, a visitare il parco nell'ambito di una delle loro attività, saranno i membri della Consulta giovanile di Cuneo.