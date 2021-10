Gagliasso e Dago (Lega Salvini Piemonte): “Parere favorevole al Piano regionale di tutela delle acque e ai nostri emendamenti in difesa di territori e categorie produttive”

Nella sua ultima seduta, la Quinta commissione Ambiente della Regione Piemonte ha dato a maggioranza il proprio parere favorevole al Piano regionale di tutela delle acque, che può così approdare per l’approvazione definitiva in Consiglio regionale. Voto favorevole anche per alcuni importanti emendamenti della Lega.

“Per venire incontro alle necessità di particolari categorie, ad esempio del comparto agricolo - ha spiegato al termine della seduta il vicepresidente della Commissione, il consigliere di Savigliano del gruppo Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso - abbiamo chiesto che il termine per il ricondizionamento dei pozzi venisse prorogato dal 31 dicembre di quest’anno al 31 dicembre del 2024. Un rinvio che innanzitutto prende atto delle lungaggini che ci sono state per l’approdo in aula del Piano regionale di tutela delle acque, che doveva essere approvato già nel 2018, e che si è reso ulteriormente necessario a fronte delle difficoltà del settore agricolo, già duramente colpito dalla pandemia e che oggi dovrebbe affrontare ulteriori problemi nel reperire materiali e manodopera per completare le opere di ricondizionamento”.





“Tra gli emendamenti che abbiamo presentato - aggiunge il presidente leghista della commissione Ambiente, il vercellese Angelo Dago - ce n’è anche uno che conferma la Val Chiusella e la Val Sesia come aree sottoposte a tutela e a elevata protezione, introducendo al contempo uno snellimento dell’iter burocratico per gli interventi idraulici ed energetici sugli acquedotti. Un’attenzione ai nostri territori di cui la Lega si è fatta nuovamente portavoce”.