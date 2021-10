Lavoratori davanti alle fabbriche: protesta alla Michelin di Cuneo già dalle prime ore del giorno

Oggi scatta l'obbligo di green pass per accedere al posto di lavoro.

Da Genova a Torino, passando per Cuneo, i lavoratori che contestano la misura sono davanti ai cancelli delle fabbriche. Sono quelli che non hanno il certificato verde perché non vaccinati o perché non in possesso di tampone e che, quindi, non possono lavorare.

Si manifesta davanti ai cancelli della Michelin già dalle cinque di questa mattina. La frangia del no green pass era lì per il cambio turno. E sarà lì alle 13 e ancora alle 21.

Un'azione di protesta pacifica ma ferma, destinata a continuare.

Stamattina, a partire dalle 9, è prevista un'altra manifestazione di protesta davanti alla Prefettura, in via Roma. Indetta dai vigili del fuoco, vedrà la partecipazione anche di altre categorie di lavoratori ed è probabile che gli stessi lavoratori della Michelin si uniranno, nel corso della mattinata.

Ricordiamo che oggi scatta anche la fine dello smart working per i lavoratori della pubblica amministrazione.