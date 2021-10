Primo giorno di Green Pass: disservizi limitati per il trasporto pubblico locale

Il Consorzio Granda Bus segnala che la prima giornata di obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato "non ha comportato particolari disservizi sul funzionamento del trasporto pubblico locale in provincia di Cuneo e che il servizio è stato coperto senza troppi disagi".



"Dall’analisi dei dati raccolti dalle 14 società di autolinee che aderiscono al consorzio – fa sapere il consorzio del trasporto pubblico –, relativamente alla giornata di venerdì 15 ottobre, mancano all’appello 17 corse, precisamente: 8 corse sulla linea Alba-Torino; 2 corse sulla linea Cortemilia-Cairo Montenotte; 7 corse urbane serali a Savigliano. Rispetto ai timori della vigilia relativamente al numero variabile di autisti non in possesso della certificazione verde Covid-19, i disservizi sono risultati limitati".