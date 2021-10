"Riqualificare e valorizzare la tavola della Madonna di Mondovì a Vico"

Dagli anni 30 del secolo scorso in vicolo Teatro, a Breo, fa bella mostra una tavola raffigurante la Madonna di Mondovì a Vico, apposta per iniziativa del Console del Regno d’Italia, il monregalese Luigi Melano Rossi, in collaborazione con il nipote Ercole Rossi, che abitavano nello rione. La riproduzione della Vergine era giustificata dalla profonda affezione del Console verso il Santuario in Vicoforte.

Per l’ente ecclesiastico contribuì ad ottenere consistenti contributi, anche provenienti dall’area di Boston, ove era la sede consolare regia.

La pala fu restaurata tra il 2005 e il 2010 dagli “Amici di Piazza” e da altri sensibili offerenti. Avevamo, tempo addietro, sollecitato il Comune a voler prevedere un intervento opportuno di riqualificazione dell’angolo urbano, inserendolo nel progetto che riguarda via Beccaria e via Meridiana. Sarebbe motivo valido per introdurre un richiamo turistico, in quanto oltre alla icona si potrebbe ammirare l’ultimo pozzo ancora esistente nella Mondovì bassa.