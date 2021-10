Bambini, ragazzi, sindaci, vescovo: una grande foto di gruppo per il dossier di candidatura di Saluzzo-Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024

La fotografia d’insieme scattata questa mattina in pieno centro e in un clima di vociante entusiasmo, sarà la copertina del dossier di candidatura di Saluzzo con le Terre del Monviso a Capitale Italiana della Cultura 2024, dossier elaborato in questi mesi, che dovrà essere consegnato a Roma entro il 19 ottobre.

Nello scatto molti dei sindaci dell’area interessata (72 comuni) e al centro il primo cittadino Mauro Calderoni con il vescovo Cristiano Bodo e Paolo Verri direttore pro bono del progetto.

Protagonisti assoluti sono stati i tanti bambini e ragazzi delle scuole di Saluzzo e delle terre del Monviso, con le loro insegnanti, i giovani consiglieri del CCr, che hanno invaso questa mattina, in centinaia, la città arrivando dai vari plessi, come da Busca, Evie, Revello, Rifreddo,Paesana, Martiniana per il colorato e coinvolgente flah mob che ha catturato l'attenzione dei passanti e cittadini.

Una vera e propria opera collettiva a cui hanno lavorato in queste settimane, organizzata per la Festa della candidatura, dopo la presentazione ufficiale ieri al Salone del Libro, in una performance nata da un'idea delle artiste Maura Banfo e Serena Racca in collaborazione con Istituto Garuzzo Arti Visive, tra i sostenitori della candidatura.

Simbolicamente hanno consegnato ai loro "politici" grandi palloni blu, a ricordare il pianeta, su cui hanno scritto le lettere e le parole chiave per progettare il domani del loro territorio, una “Montagna di Futuro” , titolo anche del dossier che verrà spedito a Roma.