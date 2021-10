Una settantina di persone al presidio "no green pass" davanti alla Prefettura di Cuneo

Erano circa 70 i manifestanti che si sono dati appuntamento, davanti alla Prefettura di Cuneo, per dire no al green pass, in vigore proprio da oggi 15 ottobre per accedere al posto di lavoro.

Il presidio è stato organizzato dalla sigla sindacale F.I.S.I., nata nei mesi scorsi e intercategoriale. A promuoverla a Cuneo alcuni rappresentanti dei vigili del fuoco aderenti alla sigla, che hanno incontrato il Prefetto Patrizia Triolo per presentare le ragioni della protesta. "Attualmente a tutti è imposto un ricatto per poter lavorare, diritto tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione. La loro tutela si deve perseguire mediante la legalità ed il confronto. La negazione attuale è causa di tensioni sociali che preoccupano tutti. Bisogna adoperarsi affinché la situazione si possa risolvere in democrazia e giustizia", si legge nella lettera consegnata alla Triolo.

Con loro anche altri lavoratori del settore pubblico e privato.

Le altre sigle sindacali (Uil, Cisl e Conapo) non hanno aderito alla manifestazione e evidenziano che la sigla F.I.S.I. non è rappresentativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto - al momento - non ha i numeri per parlare a nome della categoria.

Continuano le proteste davanti ai cancelli della Michelin di Cuneo. Stamattina, alle cinque, erano circa 40 i presenti. Un altro presidio alle 13 e l'ultimo alle 21, in coincidenza con i cambi turno.