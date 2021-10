Bra: al multisala Impero è tornato il Cineclub, la rassegna dei film d’autore per tutte le età

Il multisala Impero di Bra ha dato il via alla programmazione del Cineclub. Ogni mercoledì due spettacoli alle ore 18.30 e 20.45 per quella che ormai è diventata un’autentica istituzione del territorio.

Se volete coniugare cinema, scoperta e riflessione, c’è una bella notizia per voi!

Ad un prezzo super accessibile: 35 euro per 10 film in abbonamento e singolo film a 6 euro.

Spiega la titolare Stefania Burlando : “La nostra proposta prevede la proiezione di film veramente bellissimi, che raccontano nuove culture, con sguardi e narrazioni inedite. Molti titoli destinati a tutti coloro che amano in un film la possibilità di imparare, conoscere ed approfondire o anche solo emozionarsi”.

Tranquilli che non vi toglierò il piacere di scoprire la trama, tantomeno il finale.

L’appuntamento al buio è già per il 20 ottobre con "Il matrimonio di Rosa" della regista spagnola Icíar Bollaín , un inno all’indipendenza femminile e alla voglia di rivalsa, nonostante le apparenze e le aspettative degli altri. Nel cast una bravissima e bellissima Candela Peña nei panni di Rosa, Sergi López e Nathalie Poza .

Da non perdere i prossimi appuntamenti. Ecco quali sono: The shift (27 ottobre); Minari (3 novembre); Due (10 novembre); La vita che verrà (17 novembre); Quo vadis Aida? (24 novembre); I profumi di Madame Walberg (1° dicembre); I nostri fantasmi (15 dicembre); The specials - fuori dal comune (22 dicembre).