Tamponamento sulla A6 tra Savona e Altare: traffico bloccato nel tratto a doppio senso di marcia

Tamponamento tra veicoli, pare due automobili e un mezzo pesante, lungo l'autostrada A6. L'allarme è stato lanciato questa mattina nel tratto compreso tra Savona e Altare, nel tratto a doppio senso di marcia per la presenza di un cantiere sulla carreggiata opposta.

La società Autostrada dei Fiori ha comunicato, alle 10.18 di questa mattina, la chiusura del tratto compreso tra il Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino causa incidente. Sono segnalati 9 chilometri di coda.



Sul posto sono intervenuti i sanitari, le forze dell'ordine e il personale autostradale. Secondo quanto riferito, le persone che viaggiavano a bordo dei veicoli hanno rifiutato il trasporto in ospedale.



La società che gestisce la tratta segnala disagi: traffico bloccato con code di un chilometro tra il Bivio A6/A10 Savona e Altare in direzione Torino; viabilità interdetta con code di 5 chilometri tra Altare e Bivio A6/A10 in direzione Savona.