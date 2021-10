Compare un appartamento a Lecco: guida per l'acquisto

La scelta di un immobile richiede tempo ed impegno da parte dell'acquirente.

Per questo motivo non è mai una scelta che si fa in termini di poco tempo, ma è necessario considerare varie alternative prima di giungere alla scelta finale.

A partire dal costo per metro quadro fino alla zona migliore della città, sono tutti fattori importanti nella scelta. Perciò in quest'articolo cercheremo di focalizzarci sugli aspetti essenziali prima di acquistare una casa, così da essere una guida per l'acquisto del tuo immobile da sogno.

Comprare un appartamento a Lecco vuol dire quindi investire del tempo ma anche del denaro, quindi ora pianifichiamo insieme al meglio ogni aspetto.

Immersa tra mura cittadine e natura, Lecco è una scelta giusta in particolare per le famiglie che vogliono vivere lontane dal caos delle grandi metropoli e creare un'attività ricettiva.

Perchè acquistare casa a Lecco?

Lecco è una città della Lombardia che attualmente sta riscontrando un alto margine di crescita nel settore immobiliare. Questo grazie alla sua posizione che permette di raggiungere altre città come ad esempio Milano.

Inoltre la sua localizzazione tra lago e montagna, la rende una città dal paesaggio unico e mozzafiato dove vivere in tranquillità e serenità.

Città molto avanzata per quanto riguarda le eccellenze agroalimentari, il settore manifatturiero ed il turismo.

Anche dal punto di vista universitario è molto ben fornita, quindi un'ottima opportunità per i giovani che non vogliono vivere nel caos, ma avere i mezzi disponibili per accrescere la propria formazione.

Lecco è tra le più importanti città della Lombardia e per questo offre tante opportunità di crescita.

Vanta un'ottima rete di collegamento di bus e stazioni ferroviarie, soprattutto per i pendolari che vogliono spostarsi su Milano oppure altre città.

Zone gettonate per acquistare un appartamento a Lecco

E' importante scegliere il quartiere giusto e per questo noi saremo una guida per te al quartiere migliore dove acquistare il tuo immobile.

Ecco un elenco dei vari quartieri con le loro peculiarità:

Castello

Santo Stefano

San Giovanni

Rancio

Germanedo – Belledo

Caleotto

Olate

Malavedo –Laorca

Maggianico– Chiuso

Acquate

Case a Lecco: costi al metro quadro

Ogni zona differisce da altre per vari aspetti tra cui i costi al metro quadro, un fattore importante da considerare nella fase di scelta. Solitamente si sceglie di acquistare un immobile in base al budget disponibile.

Considerando le quotazioni degli appartamenti in vendita, la zona centrale di Lecco è certamente più costosa, mentre la zona di Laorca è considerata la più economica.

Scopriamo ora nel dettaglio quali sono le altre zone più richieste ed il rispettivo costo al metro quadro:

Belledo: € 1.850 /m²

Bonacina: € 1.850 /m²

Chiuso: € 1.700 /m²

Castello: € 2.200 /m²

Germanedo: € 1.700 /m²

Malavedo: € 1.350 /m²

Lecco Centro: € 2.200 /m²

San Giovanni: € 1.800 /m²

Olate: € 2.200 /m²

Rancio: € 1.800 /m²

Maggianico: € 1.600 /m²

