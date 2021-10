Deumidificazione muro, come si blocca il fenomeno dell'umidità di risalita

La deumidificazione del muro è l’unica soluzione possibile nel momento in cui notiamo il fenomeno di umidità di risalita. Che cos’è esattamente? Perché si formano aloni sui muri della casa? Una conseguenza spiacevole, dovuta principalmente al degrado delle murature. Per fortuna, però, esistono diverse tecniche per recuperare la situazione e per porre rimedio nell’immediato.

Il mix di acqua nel terreno e di eccessiva presenza di sali può essere deleterio per qualsiasi ambiente. Nel momento in cui l'umidità del sottosuolo riesce a raggiungere la muratura – qui entra in gioco il principio di capillarità – possono formarsi anche delle crepe nei muri. Alcuni segnali ci tornano utili per capire quali possano essere le cause, come la presenza di chiazze ben definite, persistenti o la presenza di sali.

La prima cosa da fare è analizzare il muro

Ancor prima di procedere con l’intervento e dunque trovare subito una soluzione all’umidità di risalita, è necessario comprendere la causa. Dovranno intervenire dei tecnici specializzati per analizzare la situazione. Nel momento in cui si avrà la certezza che è dovuta per la risalita capillare dell’acqua, le moderne tecnologie, oltre che il settore edilizio, possono fornirci alcuni metodi per contrastarla e bloccarla definitivamente.

In genere, comunque, per risolvere davvero è fondamentale utilizzare delle strumentazioni d’avanguardia durante l’analisi: termocamere, igrometri da superficie, così da distinguere l’umidità da muffa, condensa, infiltrazioni, capillare.

Le soluzioni contro l’umidità di risalita

Dobbiamo approfondire le varie soluzioni: abbiamo degli interventi chimici o elettrosmotici.

Sul fronte degli interventi chimici l’unico intervento possibile riguarda la creazione di una barriera chimica, da porre all’interno della muratura per evitare che possa risalire l’umidità.

Una garanzia la dà l’iniezione per umidità da risalita: la cosiddetta barriera chimica (che di solito funziona a rilascio decennale). Nel momento in cui ti accorgi della presenza di aloni, macchie nere, crepe sui muri o ingialliti, intonaco o carta da parati scollata, è fondamentale agire subito.

Non è solo una questione di estetica: principalmente, infatti, parliamo di salute. Con le iniezioni di resina, un tecnico specializzato andrà a iniettare una soluzione idro-repellente (tipo DWS 1000) all’interno delle pareti, per fermare l’umidità ascendente.

L’importanza della deumidificazione dei muri

Fin troppe persone tendono a sottovalutare i danni che solo l’umidità può portare in una casa, e non solo per i muri, ma anche per la salute. Avere un deumidificatore in casa è utile sotto tanti aspetti, perché non solo rimuove il problema alla radice, ma perché controlla il livello di umidità, previene lo sviluppo della muffa e migliora il livello di benessere generale.

La proliferazione della muffa, se presente l’umidità, può raggiungere dei livelli abbastanza alti. Purtroppo, è proprio quest’ultima che potrebbe causare danni ingenti, anche alla salute. C’è da considerare che un alto tasso di umidità in casa può aggravare le allergie preesistenti, così come portare a tossire o starnutire spesso.

Come risolvere definitivamente l'umidità da risalita? L'intervento con team specializzato per comprendere l'origine dell'umidità e per trattarla include la diagnostica e realizzare le iniezioni di resina, con propri prodotti, pompe, attrezzature. Dal punto di vista tecnologico, si propongono dei servizi molto avanzati, tra cui il prosciugamento veloce dei muri post intervento deumidificante di barriera chimica.